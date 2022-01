Soiden suojelu etenee Kainuussa

Soidensuojelun tavoitteena on pyrkiä säilyttämään suotyypit ja suoyhdistymätyypit edustavina ja toimivina verkostoina. Samalla pyritään turvaamaan uhanalaisille suotyypeille ominainen lajisto. Suojelun lisäksi myös soihin kohdistuvilla ennallistamistoimenpiteillä parannetaan suoluonnon monimuotoisuutta sekä ilmaston- ja vesienlaatua. Soidensuojelu on osa HELMI-elinympäristöohjelmaa, joka on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma.

Maanomistajat voivat suojella omistamiaan suoalueita vapaaehtoisesti. Neuvotteluja maanomistajien kanssa käydään ensisijaisesti HELMI-soidensuojelun täydennysehdotuskohteista, joiden luontoarvot on inventoitu vuosina 2013–2014. Nämä suokohteet on todettu arvokkaiksi ja merkittäviksi monimuotoisuuden kannalta.

Maanomistaja voi halutessaan perustaa omistamalleen suokohteelle yksityisen suojelualueen, jolloin maanomistajuus säilyy entisellään. Yksityisellä suojelualueella myös metsästysoikeus säilyy metsänomistajalla tai metsänomistaja voi halutessaan vuokrata metsästysoikeuden metsästysseuralle. Suojelukaupalla hankitun alueen metsästysoikeus puolestaan irtisanotaan kaupanteon jälkeen ja alue siirtyy Metsähallituksen hallintaan.

HELMI-elinympäristöohjelma antaa metsänomistajalle erityisen mahdollisuuden tarjota korvausta vastaan suojeluun alueita, jotka ovat puuntuotannollisesti kannattamattomia jouto- ja kitumaan suoalueita pienmetsäsaarekkeineen ja reunametsineen. Suojelukorvaukset ovat metsänomistajille verotonta tuloa.

Suojelualueen perustamiseen vaikuttavat syyt löytyvät yleensä alueen hyödyntämismahdollisuuksista. Useimmiten metsänomistajat, jotka päätyvät tekemään luonnonsuojelukohteesta kaupat valtion kanssa, pitävät kohteen metsätaloudellista merkitystä vähäisenä, mutta luonnonsuojelullisia arvoja tärkeinä. Yksityistä suojelualuetta perustettaessa puolestaan koetaan tärkeänä, että tila säilyy jälkisukupolville ja antaa mahdollisuuden metsästysoikeuden säilyttämiselle.

HELMI-elinympäristöohjelma

HELMI-elinympäristöohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelman tarkoitus on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesiä ja rantaluontoa.