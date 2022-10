Soimu urakoi Kuopioon sauna-ravintolan, joka päihittää koollaan Helsingin Löylyn ja Tampereen Kuuman

Kohde päihittää koollaan aiemmat Tampereen ja Helsingin kohteet. Päärakennukseen on tulossa kaksi saunaa ja ravintolatoimintaa. Saunomaan pääsee vappuna 2023. Päärakennuksen seuraksi valmistuu toinen rakennus, josta käsin harjoitetaan järvimatkailuaktiviteetteja ja siitä on myös vuokrattavissa tiloja ryhmille, yrityksille ja yksityisille.



Järvimatkailukeskus on perinteisen puurakentamisen taidonnäyte



Rakennusliike Soimun hallituksen puheenjohtaja Eero Mustonen kertoo kohteen erityispiirteistä:

- Tämä on erikoisrakentamista, jossa hyödynnetään perinteistä kirvesmiestaitoa. Päärakennuksen rakentaminen tapahtuu sääsuojan sisällä paikan päällä kotimaisesta puusta. Järvenrannassa rakentaminen tuo myös omat haasteensa.

- Mutta kyllä se on hyvännäköinen ja mielenkiintoisen näköinen. Aikataulussa ollaan.

Rakentaminen on sujunut ilman erityisiä ongelmia.

- Rakennusmateriaalien keväiset toimitusvaikeudet on miltei selätetty. Ammattitaitoista työvoimaa on hyvin saatavana. Kuopiosta ja seutukunnista löytyy hyvin puurakentamisen osaajia.

Monipuolista rakentamista asuntotuotannosta palvelutaloon

Järvimatkailukeskuksen lisäksi Soimulla on monta muuta hanketta käynnissä. Urakat vaihtelevat asuntotuotannosta palvelutaloon ja liiketilan saneeraukseen.

- Asuntotuotannossa meillä on suunnittelu- ja toteutusvaiheessa yhteensä noin 700 asuntoa. Kohteita löytyy niin Kuopiosta, Joensuusta kuin pääkaupunkiseudulta, kommentoi Eero Mustonen.

Matkailijoille uusi ankkurikohde: Puhdas luonto, stressinpoisto saunomisella, turvallinen ympäristö

Lumo Nordic -konseptin kehittäjän, Sauna Finlandia Holding Oy:n toimitusjohtaja Ville Iivonen kertoo, että konseptin kehittely lähti aikoinaan hänen kansainvälisistä vientiasiakkaistaan.

- Suomeen saapuessaan he kysyivät, että pääseekö saunaan ja avantoon?

Kaikki globaaliin matkailuun, hyvinvointiin ja luontoon liittyvät trendit sopivatkin tähän konseptiin.



Kuopion valikoituminen rakentamisen kohteeksi perustuu Ville Iivosen mukaan Kuopion kaupungin elinvoimaisuuteen, luonnon vetovoimaisuuteen sekä vahvaan kiinnostukseen kehittää järvimatkailua Kuopiosta Tahkolle.

- Tämän paikan tavoite on se, että palvelemme paikallisia, niin yksittäisiä kävijöitä kuin ryhmiä ja yrityksiä, mutta ennen kaikkea haluamme palvella koko Suomen matkailua,niin että Kuopion alueelle saadaan sekä kotimaan, että ulkomaan matkailijoille uusi ankkurikohde. Sen myötä koko alueen ympärivuotisen järvimatkailun tarjonta paranee ja saa buustin.

Paikasta tule myös kuopiolaisten uusi olohuone:

- Lähtökohtaisesta olemme avoin kaikille kävijöille, emme halua olla mitenkään eksklusiivinen paikka. Periaatteessa kuka vain, joka sisään kävelee, on tervetullut, Iivonen lisää.



Virallinen nimi julkistetaan keväällä 2023

Kuopion Järvimatkailukeskuksen rakennuttajana toimii Isompi Visio Oy, jokamyös vastaa liiketoiminnasta. Suunnittelijana on Studio Puisto Arkkitehdit Oy, jolla on entuudestaan lukuisia ekologisia matkailureferenssejä.



Kuopion Järvimatkailukeskus -nimi ei tule jäämään käyttöön, vaan kohteen virallinen nimi julkistetaan keväämmällä.