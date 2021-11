SOK:n hallitus vuodelle 2022 on valittu

Harri Ojanperä sai MaRa ry:n kunniakrouvarin arvonimen 4.11.2021 15:30:00 EET | Tiedote

SOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjujohtajalle Harri Ojanperälle on myönnetty kunniakrouvarin arvonimi. Arvonimi on tunnustus hänen suurista ansioistaan matkailu- ja ravintola-alan hyväksi. Kunniakrouvarin arvonimi on korkein tunnustus, minkä matkailu- ja ravintola-alalla toimiva henkilö voi saada. Ojanperä vastaanotti arvonimen 4.11. MaRan liittokokouksessa Kuopiossa.