Sokos edistää vaatteiden kiertotaloutta – Emmy-myyntilaatikot kaikkiin tavarataloihin ja ainutlaatuinen kestävän muodin kerros Tampereelle

Sokos on Suomessa ensimmäinen tavarataloketju, joka tuo vaatteiden kierrätysmahdollisuuden asiakkaiden ulottuville tällä laajuudella. Suomalaisten vaatekaapeissa lymyää käyttämättömänä rahanarvoisia aarteita. Yhteistyön tavoitteena on pidentää vaatteiden, asusteiden ja jalkineiden käyttöikää sekä helpottaa käyttökelpoisten ja hyväkuntoisten vaatteiden kierrättämistä.

”Etsimme keinoja vaatteiden arvostuksen kasvattamiseksi, käyttöiän pidentämiseksi ja hoitamiseksi asiakkaalle helpolla tavalla. Tuomalla kestävän kuluttamisen palvelut lähelle arjen asiointia kynnys niiden käyttämiseksi madaltuu. Tätä asiakkaammekin ovat toivoneet”, sanoo kehitysjohtaja Päivi Juntunen, S-ryhmän tavaratalo- ja erikoisliikekaupasta.

”Yhteistyö on kiertotaloudellisesti historiallinen. Neljän miljardin euron vaatemarkkinasta käytettyjen osuus on nyt vain 1–2 prosenttia ja arvioimme, että nyt käynnistyvä yhteistyö voi kasvattaa käytettyjen vaatteiden markkinaa jopa 40 prosentilla. Kyse on tähän saakka Suomen suurimmasta käytettyjen vaatteiden markkinan laajentamisoperaatiosta”, taustoittaa Emmy Clothing Company Oy:n toimitusjohtaja Timo Huhtamäki.

Jotain aivan uutta Suomessa: tavarataloon vaatteiden korjausta, tuunausta, lähimuotia ja second handia

Sokos Tampereelle avautuu maaliskuun aikana ennennäkemätön kestävän muodin kerros, jossa toimii myös Emmyn ensimmäinen second hand -muodin kivijalkamyymälä. Yli tuhannen tuotteen second hand -osastolla on satsattu erityisesti esillepanoon, jotta eri vaatekokoja, värejä ja tyylejä olisi saatavilla monipuolisesti.

Neljänteen kerrokseen rakentuvaan osastokokonaisuuteen tulee aivan uudenlaisia palveluita, kuten Sustinaren tarjoamaa vaatteiden korjausompelua ja kierrätysmateriaalista valmistettua muotia. Myös paikallisten muotisuunnittelijoiden DesignOnTampere-osasto kasvaa. Lisäksi Sokoksen neljänteen kerrokseen tulee hukkatekstiilien keräyspiste.

“Kestävän muodin kerroksemme on aivan uudenlaista Suomessa. Otamme Tampereella nyt tärkeän harppauksen kestävän kuluttamisen saralla yhdessä edelläkävijäkumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa. Meillä isoilla toimijoilla on tärkeä vastuu kehittää ja luoda uudenlaisia kestävän muodin ja kiertotalouden palveluja kohti parempaa huomista”, kertoo Pirkanmaan Osuuskaupan palveluliiketoiminnan kehityspäällikkö Mia Häkkinen.

Tampereen Sokoksen uusi kestävän muodin kerros avautuu asteittain maaliskuun aikana. Tampereelta kerätään oppeja ja kokemuksia koko tavarataloketjua varten. Sokoksen ja Emmyn yhteistyötä on tarkoitus syventää jatkossa.

Sokos Tampereen kestävän muodin kerroksesta löytyvät:

Laadukas secondhand -muodin osasto ja myytäväksi tarkoitetun muodin droppipiste (Emmy)

Vaatteiden, jalkineiden ja asusteiden korjausompelu- ja huoltopalvelut, muokkaus ateljeetyönä sekä tuunauspalvelu. Kierrätysmateriaaleista valmistettua muotia (Sustinare)

Pirkanmaalaisten huippusuunnittelijoiden muotibrändien osasto (DesignOnTampere)

Lastenvaatteet ja -tarvikkeet (Kuopus)

Poistotekstiilin keräyspiste (Pirkanmaan Jätehuolto, lajittelu- ja jatkokäsittelyn sopimuskumppaninaan Nextiili)

Sokos auttaa oman tyylin löytämisessä ja kestävien pukeutumisvalintojen tekemisessä sekä kehittää uusia keinoja kestävän kuluttamisen ratkaisujen löytämiseksi lähelle arjen asiointia. Kiertotalouden edistäminen on tärkeä osa S-ryhmän vastuullisuusohjelmaa, jonka yksi keskeinen tavoite on kestävän kuluttamisen edistäminen yhdessä asiakkaiden kanssa.