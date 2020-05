Sokos Hotel Torni ja Grand Hotel Tammer avaavat jälleen ovensa

Tampereen maamerkeiksi muodostuneet Solo Sokos Hotel Torni ja Radisson Blu Grand Hotel Tammer ravintoloineen avataan jälleen. Hotellit suljettiin tilapäisesti maaliskuussa. Lisääntyvän kotimaanmatkailun uskotaan tuovan kesämatkustajia myös Tampereelle.

Matkustaminen kotimaassa on alkanut lisääntyä maaliskuussa koetun äkkipysähdyksen jälkeen, ja Solo Sokos Hotel Torni Tampere ja Radisson Blu Grand Hotel Tammer avataan jälleen. Original Sokos Hotel Ilves on ollut avoinna koko ajan. Radisson Blu Grand Hotel Tammer avataan 1.6. ja Solo Sokos Hotel Torni Tampere 1.7.

Myös Grand Hotel Tammerin legendaarinen terassi ja uusittu ravintola Bistro sekä Hotelli Tornin 25. kerroksen näköalaravintola Moro Sky Bar terasseineen avataan.

”Olemme valtavan helpottuneita, että saamme taas toivottaa asiakkaat tervetulleiksi myös Torniin ja Tammeriin. Nyt erinomainen hetki suunnitella matkoja kotimaahan, ja toivomme tietysti, että mahdollisimman moni tulee nauttimaan Tampereen kesästä ja kaupungin parhaista näköaloista. Teemme kaikkemme, että asiakkaat ja henkilökunta voivat tuntea olonsa turvalliseksi”, kertoo Sokotelin toimitusjohtaja Jarkko Härmälä.

Hotelleissa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen ja hygieniaan. Huonesiivousta on tehostettu, turvaväleistä pidetään huolta ja käsien puhtaudesta huolehtiminen on tehty helpoksi. Henkilökunnalla on tarkka ohjeistus hygieniaan ja asiakkaita opastetaan eri tavoin turvalliseen asiointiin. Aamupalalle on tehty erityisjärjestelyjä ja ravintoloiden asiakaspaikoissa huomioidaan riittävät turvavälit.

Kaikkiin S-ryhmän hotelleihin voi tehdä varauksia ja ajantasaisen tilanteen voi tarkistaa verkkosivuilta sokoshotels.fi ja radissonblu.com. Sokotel operoi pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Oulussa ja Vaasassa neljäätoista Sokos Hotellia ja seitsemää Radisson Blu Hotellia.