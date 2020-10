Sokos Hotellien parhaat juhlivat virtuaalisilla jättikahveilla

SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaus palkitsi Sokos Hotellien parhaat päälliköt, onnellistajat ja hotellit 6.10. Ajan hengen mukaisesti tilaisuus pidettiin hybridinä, jossa palkinnot jaettiin Helsingin Original Sokos Hotel Triplasta, ja kaikkien hotellien henkilöstö oli mukana etäyhteydellä. Palkittujen kunniaksi juotiin yhdet Suomen suurimmista virtuaalikahveista.

Sokos Hotelleissa on viime vuodet puhuttu ja toimittu onnellistamisen asialla, joka tarkoittaa, että ihmiset saadaan hurmaantumaan ja rakastumaan hotelleihin sekä lähtemään hotellista onnellisempina kuin he olivat tullessaan.

– Olen äärimmäisen iloinen mahdollisuudesta nostaa esille ihmisiä ja työryhmiä onnellistamisen takana. Haluamme kiittää voittajia upeista onnistumisista. Ilon tuottaminen kanssaihmisille niin arjessa kuin juhlassa on tärkeä osa palvelu- ja johtamiskulttuuriamme. Ja koen, että sille erityisesti nyt poikkeusaikana on erityinen tarve, korostaa johtaja Jaana Matikainen SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksesta.

Onnellistamisen teot voivat saada hymyn huulille pienellä nokkelalla huomioinnilla tai niihin on nähty paljon vaivaa oman ydintyötehtävän ulkopuolelta, esimerkiksi saattamalla eksynyt pieni lapsi yhteen perheensä kanssa. Viime vuodelta palkittiin erityisistä onnellistamisen sankarite k oista Niina Nuppula Break Sokos Hotel Edenistä Oulusta, Tarja Takula Solo Sokos Hotel Paviljonki Jyväskylästä ja Nikolai Bogolepov Original Sokos Olympia Gardenista Pietarista. Lisäksi tässä sarjassa palkittiin Pohjois-Karjalan Osuuskaupan myyntipalvelu.

Vuoden parhaana S-Bossina palkittiin Eveliina Jokinen Solo Sokos Hotel Tornista ja Original Sokos Hotel Villasta Tampereelta.

Vuoden myyjä on Tampereen alueen myyntipäällikkö Laura Kiiskinen. Vuoden Revenue Manager on Head of Revenue Management Alexandra Galinovskaya Sokos Hotels St.Petersburgista.

Jatkuvasti paremmaksi

S-ryhmän matkailukaupan vuosi 2019 oli erittäin onnistunut kokonaisuutena. Tuloksena oli esimerkiksi kaikkien aikojen paras asiakastyytyväisyys.

– Kehityimme kaikilla keskeisillä mittareilla edellisestä vuodesta ja haluamme kehittyä edelleen jatkuvasti. Arjessa tehtävän työn ja valmennusten lisäksi haluamme oppia lisää alan huipuilta. Palkitsemistilaisuuden yhteydessä järjestettiin tänäkin vuonna seminaari, jossa meitä oli inspiroimassa muun muassa tunnejohtamisen valmentaja, kirjailija Camilla Tuominen.

Ketjun vuoden 2019 parhaaksi hotelliksi valittiin jo vuosikymmenien takaa tuttu Helsingin maamerkki, joka on myös uudistettu upeasti: Original Sokos Hotel Presidentti. Vuoden paras kokoushotelli on puolestaan Original Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola.

Vuonna 2019 parhaat asiakastyytyväisyyspisteet mitattiin Sokos Hotellien kolmessa hotellityypissä näissä hotelleissa:Original Sokos Hotel Vaakuna, Rovaniemi, Break Sokos Hotel Vuokatti ja Solo Sokos Hotel Paviljonki, Jyväskylä.

Kaikki Suomen onnellistajat mukana

Korona-aika voi erottaa ihmisiä, mutta se voi tuoda heitä myös lähemmäksi toisiaan ja mahdollistaa normaaliakin suurempia, tärkeitä juhlan hetkiä.

– Varsinkin, kun toimialamme on suurissa haasteissa, halusimme tänä vuonna onnellistaa sisäisesti kollegoitamme vielä laajemmin kuin koskaan ennen järjestämällä henkilökunnalle kakkukahvit jokaisessa auki olevassa hotellissamme. Sokos Hotels Onnellistajat tekevät valtavan tärkeää työtä tuottaakseen iloa ja elämyksiä kanssaihmisille. Vuoden 2019 onnistujien lisäksi halusimme kiittää kaikkia kollegoita Suomessa ja lähialueilla, Jaana Matikainen kertoo.

Tilaisuudessa palkittiin lisäksi vuoden Mystery Shopping -menestyjät. Tutkimuksen avulla ketju saa tietoa siitä, kuinka hyvin ketjun sovitut standardit näkyvät ja toimivat vieraillemme. Palkitut ovat hotellityypeittäin Original Sokos Hotel Vaakuna, Rovaniemi, Solo Sokos Hotel Paviljonki, Jyväskylä ja Break Sokos Hotel Flamingo, Vantaa.