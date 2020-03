Sokos Hotels – Pohjoismaiden paras hotelliketju

Nordic Business Travel Awards -palkintogaala peruutettiin koronaviruksen takia, mutta vuotuisen tutkimuksen voittajat julkistettiin myös tänä vuonna. Sokos Hotels valittiin parhaaksi hotelliketjuksi Pohjoismaisten matkapalvelutuottajien joukosta.

Tukholmassa 20.3. pidettäväksi suunniteltu gaala peruuntui tältä vuodelta, mutta tutkimus ehdittiin tehdä ja sen tuloksena liikematkustajat valitsivat Sokos Hotels -ketjun Pohjoismaiden vuoden 2020 parhaaksi hotelliketjuksi.

– Myyntitiimimme on tehnyt uskomattoman upeaa kaupallista myyntityötä yritys-, kokous-, tapahtuma- sekä vapaa-ajanmatkustuksesta vastaavien ostajien suuntaan. Hotelliemme henkilökunta on onnellistanut asiakkaitamme jatkuvasti monin eri tavoin. Palkintona on ollut Sokos Hotels -ketjun jatkuvasti kehittyvät asiakastyytyväisuusluvut. Kaikki tämä näkyy nyt äänestyksen lopputulemana, iloitsee myyntijohtaja Petri Isomäki SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksesta.

Liikematkustusasiakkaiden palvelua on viime aikoina kehitetty muun muassa Sokos Hotels -mobiilisovelluksen avulla. Sen kautta asiakas voi hallinnoida omia asiakastietojaan, hoitaa sisään- ja uloskirjautumisen, maksaa hotellilaskun sekä saada tietoa Sokos Hotellien palveluista.

Vuosittaisessa liikematkustuksen palkintogaalassa valitaan parhaat toimijat useasta eri kategoriasta. Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen liikematkayhdistysten ostajajäsenet vastaavat Nordic Bench -tutkimusyrityksen kyselyyn, jonka perusteella julistetaan Nordic Business Travel Awards -tulokset