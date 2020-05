SOL ja Viking Line valmistautuvat laivojen matkustajaliikenteen käynnistymiseen tuottamalla uudenlaisen korona exit -palvelumallin

SOL Palveluiden toimitusjohtaja Juhapekka Joronen kertoo yhtiöiden aloittaneen valmistautumisen matkustajaliikenteen turvalliseen paluuseen hyvissä ajoin. – Vaikka matkustajaliikenne on ollut pysähdyksissä, SOLin ja Viking Linen yhteinen koulutus- ja kehitystiimi on tehnyt työtä taustalla koko ajan, jotta koronatilanteesta päästään taas kohti uutta arkea. Korona exit -palvelumallissa takaamme henkilöstölle ja matkustajille turvallisen, puhtaan ja ehjän ympäristön, kertoo Joronen.

Viking Line sallii jälleen välttämättömän henkilöliikenteen laivoillaan 14.5.2020 alkaen. Linjaus perustuu hallituksen 4.5.2020 tekemään päätökseen helpottaa porrastetusti koronaan liittyviä rajoituksia. Välttämätön liikenne käsittää työmatkat ja muut viranomaisten määrittelemät matkat.

- Olemme iloisia, että matkustusrajoituksia on asteittain alettu purkaa. Sallimalla välttämätön matkustus naapurimaiden välillä ylläpidetään yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, mikä on erittäin tärkeää. Voimme toivoaksemme palata normaaliin liikennöintiin jo kesän korkeasesongiksi. Teemme läheistä yhteistyötä vastuuviranomaisten kanssa varmistaaksemme, että laivoillamme voi matkustaa turvallisesti. Tässä yhteydessä pitkäaikainen yhteistyö SOL Palveluiden kanssa on erittäin tärkeässä asemassa, sanoo Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses.

- Paluuta entiseen ei enää ole. Sen lisäksi, että jatkamme tehostettua siivousta ja olemme lisänneet kriittisten pintojen pyyhintää ja desinfiointia, kaikkien liikkeet on mietitty tarkasti ja kaikki toimivat yhdenmukaisesti laivahenkilökunnan kanssa. Palvelumallissa on myös ohjeistettu tarkkaan henkilökunnan kulkureitit, jotta määrätyt turvavälit säilyvät kaikissa hetkissä. Näin takaamme turvalliset työskentelyolosuhteet henkilökunnallemme ja matkustajille turvallisen risteilykokemuksen, jatkaa Joronen.

Kaikki laivojen puhtaanapitoon osallistuvat suorittavat verkkokoulutuksen

Osaamisen varmistamiseksi SOL on tuottanut verkossa suoritettavan koulutusohjelman, jonka jokainen SOLin ja Viking Linen puhtaudesta ja hygieniasta vastaava suorittaa.

- Koulutuksen avulla varmistamme oikeiden aseptisten menetelmien osaamisen, mutta kiinnitämme huomiota myös vaatetukseen, suojavarustukseen ja henkilökohtaiseen hygieniaan, kertoo SOL Palveluiden osaamisen kehittämisestä vastaava Merja Oljakka. Kaikki koulutuksen käyneet tekevät vielä lopuksi kokeen, joka on suoritettava hyväksytysti läpi. Verkkokoulutus toteutetaan suomeksi, viroksi, venäjäksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tautiepäilyihin ja tapauksiin on varauduttu

Olemme varautuneet hyvin siihen, miten kaikki toimivat, jos matkustaja saa laivalla koronavirukseen liittyviä oireita. Laivan henkilökunta huolehtii, että sairastunut henkilö eristetään loppumatkan ajaksi omaan hyttiin ja otetaan yhteys terveysviranomaisiin. Hytin puhtaus varmistetaan perusteellisen siivouksen lisäksi kaksivaiheisella vetyperoksidikuivahöyrytyksellä. Näin takaamme henkilökunnan turvallisuuden ja varmistamme pintapuhtauden, tekstiilipintoja myöten.