Someleontti pienyrittäjän digiapurina - vahva missio ohjaa yrittäjä Sanya Saarisen toimintaa

Digityökalut ja automaatiot keventävät yrittäjän työtaakkaa merkittävästi

Suurin hyöty pienyrittäjälle digityökalujen käytöstä on, että niiden avulla voidaan automatisoida viestinnän, markkinoinnin ja myynnin toimintoja. Ajansäästö on kuukausi- ja vuositasolla huikea, kun digityökalut ohjaavat verkosta ja somekanavista uusia potentiaalisia asiakkaita yrityksen tuotteiden ja palveluiden pariin ympäri vuorokauden ja väsymättä - myös silloin, kun yrittäjä itse on vapaalla.

“Kahdella hyvin erilaisella yrittäjätaipaleellani yhdistävä tekijä on ollut se, että halusin työllistyä tehtävässä, jota ei ollut vielä olemassa - niinpä loin sen. Päättäväisellä asenteella, yhteistyöllä, suunnitelmallisuudella ja johdonmukaisilla teoilla on mahdollista saada paljon aikaan.

Toimintatavoissa on digitaalisuuden myötä tullut paljon uusia mahdollisuuksia pienyrittäjille ja haluan, että mahdollisimman moni lähtee niitä hyödyntämään. Kun on toiminut sekä vanhan mallin että uusien automatisoitujen ostopolkujen parissa, suosikkini on ehdottomasti jälkimmäinen! Vaikka viihtyisikin sosiaalisissa tilanteissa, yrittäjän aika on resurssi, joka ei skaalaudu.

Jos verrataan tilannetta, että tavoittelee yrityspäättäjiä puhelimitse kylmäsoitoilla ja matkustaa autolla tapaamisiin eri puolilla Suomea on tehokkuus aivan eri luokkaa, kun otetaankin modeernin myynnin työkalut käyttöön. Esimerkiksi yrityspääjät voivat löytyä sekuinneidda ammatillisen verkostoitumisen somekanavasta LinkedIn:stä hakutoimintoja hyödyntäen ja keskustelun avattua voi ehdottaa yhteistä videoneuvottelua, joka säästää molempien osapuolten aikaa.

Videot ovat yrittäjän digiklooneja, jotka tuovat myynnin mahdollisuuksia yhä uudelleen ja uudelleen. Kun yrittäjä käyttää 30 minuuttia kolmen videon kuvaamiseen kännykällä asiakkaan ostopolun eri vaiheisiin, nämä videot voivat tuoda yhteydenottoja vielä pitkänkin ajan päästä, kun ne jaetaan strategisesti digikanaviin. Automaatiot ja sisällöt on syytä suunnitella kohderyhmälähtöisesti ja oikeita digityökaluja käyttäen, niin digityökalut vapauttavat yrittäjän aikaa merkittävästi”, kertoo Sanya Saarinen innoissaan.

Pienyrittäjän tarvitsee käsityksen kokonaisuudesta, jotta voi tehdä liiketoimintaa kehittäviä valintoja

Työkalujen kirjo on suuri ja juuri valinnan vaikeus saattaa lamaannuttaa yrittäjän. Uusien työkalujen käyttöönotto on aina muutos vanhaan toimintamalliin verrattuna ja vaatii aluksi sinnikästä asennetta ja keskittymistä sekä lyhyen että pitkän aikavälin strategiaan. Kannattaa myös muistaa, että vain teot tuovat tuloksia, pelkkä suunnitelma yksin ei riitä.

"Haluan auttaa yrittäjiä ottamaan aina sen yhden pienen askeleen oikeaan suuntaan ja siksi jaan paljon vinkkejä ja sisältöjä myös ilmaiseksi digikanavissani. Toimin aktiivisesti myös pienyrittäjiä tukevan BusinessRakentamo ry:n hallituksessa ja asiantuntijaverkostossa yrittäjiä auttaen.

Vuosien varrella minulle on ehdotettu erilaisia tapoja toimia, mutta olen pysynyt omassa linjassani, sillä nimenomaan pienyrittäjien auttaminen on lähellä sydäntäni. Yksi ehdotus oli, että erikoistuisin suuriin yrityksiin ja rahakkaisiin asiakkaisiin, niin saisin parhaat voitot. Tämä ei toimi kohdallani, sillä raha ei ole motiivini.

Olen myös saanut ehdotuksia, että keskittyisin vain yhteen somekanavaan ja olisin siinä paras. Tämäkään ei ole sopiva ratkaisu, koska pienyrittäjien tulee hallita kokonaisuus, yksi palanen ei riitä. Miten voisin opettaa pienyrittäjää löytämään sen oikean yhdistelmän juuri hänelle, jos tiedän ainoastaan miten yksi kanava toimii ja mitkä sen hyödyt ovat.

Minulle on ehdotettu myös sitä, että joko vain kouluttaisin somea tai keskittyisin ainoastaan somesisältöjen tekemiseen asiakkailleni. Eli valitsisin vain jomman kumman. Koen, että nämä toimintatavat yhdistämällä ammattitaitoni kehittyy valtavasti, sillä aktiivisesti tekemällä tunnen kanavat parhaiten ja voin opettaa muillekin niiden käyttöä. Koulutusdiat ja käytännön tekeminen ovat kuitenkin täysin eri asia ja haluan, että yrittäjät pääsevät hyödyntämään oppimaansa heti!” kertoo Saarinen.

Verkostoituminen ja yhteistyökuviot tuovat uusia mahdollisuuksia

Aktiivinen toimiminen eri yhteistyökuvioissa on tuonut merkittävää hyötyä sekä taloudellisesti että oman työn keventämiseen ja mielekkyyden säilyttämiseen. Saarinen haluaakin jakaa omat vinkkinsä myös muille yrittäjille:

*******

1. Jokainen kilpailija on potentiaalinen yhteistyökumppani

Mitä useampi tuntee osaamisesi, sitä enemmän voi tulla merkittäviä mahdollisuuksia. Itsekin yksinyrittäjänä välillä tasapainottelen sopivan työmäärän kanssa, mutta vuosien myötä olen oppinut myös delegoimaan tehtäviä muille yrittäjille. Löysin luotettavat yhteistyökumppanit BusinessRakentamon kautta ja yhdessä pystymme palvelemaan asiakkaita paremmin, kuin kukaan meistä yksin!

2. Ole rohkea ja aktiivinen verkostoituja

Myynnin kannalta jokainen kontakti on tärkeä. Kun verkostosi laajenee jatkuvasti ja sen jokainen jäsen tietää missä asioissa sinun puoleesi voi kääntyä, he osaavat ohjata ihmisiä luoksesi. Suosittelen kaikille sekä digityökaluja (etenkin LinkedIn) sekä kasvokkain kohtaamisia oman asiantuntijuuden esiintuomiseen. Muista, että luottamus tulee ansaita. Pienet teot ratkaisevat: 10 uutta LinkedIn-kontaktia työpäivässä tekee 200 kontaktia kuukaudessa ja 2000 kontaktia vuodessa (koska yrittäjänkin on hyvä lomailla esim. 2kk vuodessa ja niille ajoille ajastetaan viestintä). Kun verkosto on riittävän suuri, voit keskittyä syvempien yhteyksien luomiseen.

3. Digityökalujen harkittu käyttöönotto

Satunnainen räpellys kaikkialla ei tuo toivottuja tuloksia. Keskity sen sijaan siihen, millä pienillä muutoksilla saat suurimmat hyödyt aikaan.

Itselleni yksi merkittävin digityökalun käyttööotto oli sähköinen ajanvarauskalenteri! Ennen kyselyitä tuli montaa eri kanavaa pitkin ja aikojen yhteensovittamien oli aikaa vievää. Kun tein päätöksen ohjata kaikki ajanvaraukset sähköiseen kalenteriin, hyödyt olivat merkittävät! Laitoin ajanvarauskalenterin linkin automaattiseen vastaukseen sekä sähköpostiin että somekanaviin, joihin se on mahdollista ja myös tekstiviesti/puhelintiedustelut ohjaan suoraan kalenteriin lähettämällä linkin. Tämä toimintamalli mahdollistaa asiakkaalle helpon keinon varata aika hänelle sopivaan ajankohtaan mihin vuorokauden aikaan tahansa sekä vapauttaa omaa aikaani muihin tehtäviin.

Pieni päätös + johdonmukainen toteutus + digityökalujen automaatiot = tehokkuus ja ajan säästö

*******

Verkostoidu Sanyan kanssa LinkedIn:ssä tai laita viestiä, jos haluat esimerkiksi suosituksia digityökaluista tai miettiä uusia tehokkaita tapoja toteuttaa viestintää ja markkinointia.

Lisätiedot:



Sanya Saarinen, yrittäjä, somestrategi, digisisällöntuottaja ja somekouluttaja

050-4396710, sanya.saarinen@someleontti.fi

https://www.someleontti.fi/