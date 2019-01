SONK-taustainen Yannick Lahti on valittu SDP:n eurovaaliehdokkaaksi

Yannick Lahti valittiin viime torstaina SDP:n eurovaaliehdokkaaksi. Tällä hetkellä hän tekee Bolognassaväitöskirjaansa eurooppalaisesta populistisesta poliittisesta retoriikasta. Hän on valmistunut maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan puheviestintä. Yannick on toiminut viime vuosina osaston puheenjohtajana sekä ollut vaikuttamassa muun muassa YESin kongressissa.

"Minulle eurooppalaisuus ja kansainvälisyys ovat aina olleet tärkeitä asioita. Sosialidemokraattisten ja eurooppalaisten arvojen nostaminen vuonna 2019 on äärimmäisen tärkeää kun Euroopan unioni etsii suuntaansa. Lähdin eurovaaleihin koska haluan rakentaa huomisen Eurooppaa. Haluan esittää sosialidemokraattisten arvojen mukaisia vaihtoehtoja helpoille populistisille heitoille. Eurooppalaisuus on itselleni arvo jo sinänsä, voin olla paitsi flaamilainen, myös keskisuomalainen. Tämä on sitä, mistä eurooppalaisuus parhaimmillaan on", Lahti kertoo.

Yannickia kiehtoi demariopiskelijoissa erityisesti kansainvälisyys ja eurooppalaisten arvojen esille tuominen. "Opiskelijana oli luonnollista liittyä SONKiin. Demariopiskelijat on yksi kansainvälisimpiä opiskelijajärjestöjä Suomessa, kokoaan suurempi tekijä joka on profiloitunut erityisesti eurooppalaisuuden puolestapuhujana. Moni SDP:n vaikuttaja on lähtenyt alkujaan SONKin kautta maailmalle, itsekin sain ensikosketuksia kansainväliseen politiikkaan YESin kongressin kautta 2017 Saksassa. En olisi ehkä lähtenyt omin avuineni ehdokkaaksi ilman järjestössä saamieni ystävien kannustusta ja tukea! SONK vaikuttaa olevan melkoinen ohituskaista kansainvälisessä politiikassa", Lahti toteaa.

"Masentavista YYA-aikojen suomettumisista ollaan päästy Suomessa irti: tässäkin muuten SONK oli ensimmäisiä järjestöjä jotka uskalsivat katsoa rohkeasti eteenpäin. Järjestö on jatkanut siitä lähtien visiointia paremmasta, yhteisestä Euroopasta. Haluan olla viemässä europarlamentaarikkona Suomea eurooppalaisen päätöksenteon ytimeen, tarjota kestäviä, sosialidemokraattisia vaihtoehtoja. Sosialidemokraattisista ja eurooppalaisista arvoista kuten tasa-arvosta, demokratiasta, sananvapaudesta tai ihmisoikeuksista ei voida ikinä neuvotella. Demarit ovatkin tulevaisuuden liike"

