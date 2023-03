Sonkajärven keskivedenkorkeuden nostamiseen lupa

Sonkajärven keskivedenkorkeuden nosto toteutetaan rakentamalla pohjapato Sonkajärven lasku-uomaan Aittokoskeen.

Sonkajärven keskivedenkorkeus nousee 30 cm. Keskivedenkorkeuden muutos aiheutuu pääasiassa matalimpien vedenkorkeuksien noususta kesällä, mikä ei juurikaan vaikuta tulvien korkeuksiin. Sonkajärvellä keskivedenkorkeuden nousun myötä pysyvästi vesialueeksi muuttuvien alueiden pinta-ala on yhteensä 17 hehtaaria.

Hankkeen suurimmat muutokset ajoittuvat kesäaikaan ja mataliin vedenkorkeuksiin. Pohjapadon avulla järven vedenkorkeudet pysyvät aiempaa ylempänä. Tämä helpottaa rantojen käyttöä ja vesillä liikkumista kesien kuivimpina aikoina. Myös kalaston elinolot ja kalastusmahdollisuudet paranevat. Pohjapato on mitoitettu siten, että se ei lisää tulvia.

Hankkeista aiheutuu jonkin verran maa-alueiden vettymistä. Osa haitankärsijöistä on antanut suostumuksensa hankkeelle. Muille kuin suostumuksen antaneille on määrätty maksettavaksi korvauksia. Sonkajärvellä korvausten määrä on yhteensä noin 44 000 euroa.

Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat käyttöoikeudet on myönnetty rakenteiden sijoittamista varten ja pysyvästi vesialueeksi muuttuviin alueisiin siltä osin kuin ne eivät ole hakijan omistuksessa.

Päätökset löytyvät Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta helposti, kun asiakohtaan kirjoittaa päätöksen numeron.

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu (ylupa.avi.fi)

Aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.

