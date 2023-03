Sonos tuo markkinoille uudet Era 300- ja Era 100 -älykaiuttimet – rakennettu tulevaisuuden kuuntelulle

Äänielämysbrändi Sonos tuo markkinoille kaksi uutta älykaiutinta, joiden uudet innovaatiot mullistavat kodin äänentoiston. Sonos Era 300 ja Sonos Era 100 ovat palkittujen artistien ja ääni-insinöörien suunnittelemia, ja ne on valmistettu energiatehokkuutta edistävää teknologiaa sekä kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. Uutuuskaiuttimet edustavat Sonosin ajatonta, akustiikan ohjaamaa muotoiluestetiikkaa.

“Jatkuvan taustamelun aikakaudella laadukas äänentoisto on tärkeämpää kuin koskaan. Sonosin tavoitteena on tehdä kuuntelusta kokemus, joka on täynnä tunnetta. Haluamme auttaa asiakkaitamme tuntemaan iloa suosikkisisältöjensä parissa”, Sonosin toimitusjohtaja Patrick Spence kertoo. "Era-tuotteet kuvastavat sitoutumistamme uusiin ääni-innovaatioihin, vastuulliseen muotoiluun ja vahvaan yhteyteen musiikin tekijöiden kanssa.”

Kaiuttimet tulevat maailmanlaajuisesti myyntiin 28. maaliskuuta.

Era 300 mahdollistaa tilaäänikokemuksen Dolby Atmosilla

Sonos Era 300 -kaiuttimen jokainen yksityiskohta on suunniteltu kokonaisvaltaista, kuuntelijan ympäröivää tilaääntä varten. Kompakti kaiutin sisältää kuusi tehokasta ohjainta, jotka suuntaavat ääntä oikealle, vasemmalle, ylös ja eteen. Sen tehokas suorituskyky yhdessä Dolby Atmosin kanssa vievät kuuntelijat elokuvien ja musiikin ytimeen.

”Dolby Atmos on luonut uudenlaisen tavan nauttia musiikista ja audioviihteestä. Äänet ja musiikki kuulostavat aikaisempaa kirkkaammilta ja syvemmiltä. Sonos Era 300 sisältää uudenlaisia ääni-innovaatioita, jotka yhdessä Dolby Atmosin kanssa luovat täysin immersiivisen musiikkikokemuksen”, Dolbyn toimitusjohtaja Kevin J. Yeaman kertoo.

“Aivan kuten siirtymä monoäänestä stereoon, tilaääni on kuuntelun seuraava kehityssuunta – äänikokemus, joka kietoo kuuntelijan musiikin sisälle. Kun sekä tekijät että suoratoistoalustat ottavat tilaäänen käyttöön, pystymme luomaan kuuntelukokemuksen, joka täyttää tämän jännittävän ja luovan formaatin asettamat lupaukset”, kertoo Sonosin äänielämyksistä vastaava Giles Martin.

Sonos Era 300 on ostettavissa 28. maaliskuuta alkaen 499 euron hintaan.

Sonos Era 100 on suosikkikaiuttimen uudistettu versio

Era 100 on vain hieman suurempi kuin edeltäjänsä Sonos One, mutta se sisältää runsaasti äänentoistoon ja teknologiaan liittyviä parannuksia. Kaiuttimessa on täysin uudistettu laitteisto, ohjelmisto, akustiikka ja muotoilu. Päivitetyt ominaisuudet mahdollistavat yksityiskohtaisemman stereoäänen ja syvemmän basson. Muotoilultaan kapea ja moderni Era 100 sopii sisustuselementiksi kirjahyllyyn, keittiöön, työhuoneeseen tai yöpöydälle.

Sonos Era 100 on ostettavissa 28. maaliskuuta alkaen 279 euron hintaan.

Kestävää ja vastuullista muotoilua

Sonosin uusien kaiuttimien tehokas, päivitetty käyttöliittymä ja uudet innovaatiot varmistavat pidemmän käyttöajan ja pienemmän energiankulutuksen. Kaiuttimien käyttöliittymä on intuitiivinen, ja se sisältää muun muassa uudenlaisen kapasitiivisen liukusäädön, joka helpottaa äänenvoimakkuuden hallintaa. Kaiuttimet on myös suunniteltu pienentämään virrankulutusta: niissä on uusi torkkutoiminto ja ne käyttävät alle kaksi wattia energiaa lepotilassa.

Uutuuskaiuttimet on valmistettu kierrätysmuovista, ja ne on pakattu 100 % kestävästi valmistettuun paperiin. Kaiuttimien kokoamisessa on käytetty vähemmän liimaa ja enemmän ruuveja, minkä ansiosta niiden purkaminen ja korjaaminen on helpompaa.

Era 100- ja Era 300 -kaiuttimissa on myös aikaisempaa parempi yhdistettävyys. Musiikin toistaminen on helppoa WiFi-yhteydellä tai Bluetoothilla, ja kaiuttimet voi yhdistä muihin äänilaitteisiin, kuten levysoittimeen, AUX-kaapelin ja Sonos-adapterin avulla. Sonos-sovelluksesta löytyvä Trueplay-ominaisuus optimoi äänen huoneen ainutlaatuisen akustiikan mukaan.

Lisätietoja osoitteesta sonos.com ja sosiaalisessa mediassa tunnisteella @sonos.