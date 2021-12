Sopimuspalokuntalaiset ovat valmiita auttamaan myös jouluna

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL) selvitti kyselyllä loka-marraskuun vaihteessa sopimuspalokuntien hälytysryhmien kokoa ja henkilöiden osallistumisaktiivisuutta pelastustoimen hälytystehtäviin. Aktiivisuuden rajaksi määriteltiin vähintään yhteen kolmasosaan palokunnan hälytystehtävistä osallistuminen. Sopimuspalokuntien hälytysmäärä voi kuitenkin palokunnasta riippuen vaihdella noin 10 ja 300 vuosittaisen tehtävän välillä. Kyselyn tuloksena voidaan todeta vähintään puolen noin 14 000 sopimuspalokuntalaisesta osallistuvan yli kolmasosaan oman palokuntansa hälytystehtävistä.

Koko maassa on vuosittain pelastustoimen hälytystehtäviä hieman yli satatuhatta, Valtioneuvoston tekemän Sisäisen turvallisuuden selonteon mukaan sopimuspalokunnat osallistuvat näistä 60 prosenttiin. Sopimuspalokunnat toimivat kaikkiaan 688 paloasemalla ympäri maan ja viidessä minuutissa noin 1 400 sopimuspalokuntalaisen tulee olla matkalla paloautossa hälytystehtävään, päätoimisia pelastajia on työvuorossa vuorokautta kohden noin 800 henkeä, ammattihenkilöstöllä lähtöaikavaatimus on yksi minuutti.

Joulun aika ei juurikaan poikkea sopimuspalokunnassa toiminnan osalta muusta vuodesta. Harrastustoiminta kuten nuoriso-osastot viettävät pääasiassa ansaittua joulutaukoa, samoin pelastustoimen harjoitustoiminta ja turvallisuusviestintä voi olla tauolla muutaman viikon ajan, mutta hälytystoiminta on normaalissa valmiudessa. Tietysti joulun aika näkyy siinä, että osa hälytysosastolaisista käy tapaamassa sukulaisia pitkienkin matkojen takana, mutta toisaalta vallitseva koronatilanne saattaa tätä hieman nyt rajata, kertoo Halikon vapaaehtoisen palokunnan hälytysosaston johtaja Juha Vasarainen. Pyhien aikaan saattaa joskus jopa olla hieman paremmin henkilöstöä saatavilla hälytystoimintaan, kun monella on lomaa töistä, toisaalta meilläkin on paljon myös vuorotyöläisiä palokunnassa, joiden käytettävyyteen tällainen ei vaikuta, Vasarainen jatkaa. Palokuntalaisten toiveeseen rauhallisesta ja turvallisesta joulusta on kaikkien helppo yhtyä. Tämä toteutuu parhaiten rauhallisuudella ja harkinnalla, liikenteeseen tulee varata riittävästi matka-aikaa ja tulen, sekä sähkölaitteiden kanssa tulee olla huolellinen. Harkintaa ja rauhaisaa joulumieltä olisi myös syytä löytyä sieltä kodeista, joulu kun ei valitettavasti kaikissa kodeissa aina ole ilon ja rauhan juhla, toteaa Halikossa sammutusmiehenä toimiva Janne Kilpinen vakavana.

Yhteiskunnan kriittisten palveluiden tulee pyöriä ja toimia, olivat ajat millaiset tahansa, tai joulunvietto menossa sanoo Suomen Sopimuspalokuntien Liiton järjestöpäällikkö Aleksi Peurala. Sopimuspalokuntalaisuus ja pelastusalan ammattilaisuus vaativat hyvää yhteispeliä, sitoutumista toimintaan ja sen päämääriin turvallisesta yhteiskunnasta. Sopimuspalokuntatoiminta on myös uhrauksia oman vapaa-ajankin suhteen, toisaalta mitä isompi aktiivisten joukko meillä on, sitä paremmin homman kuormittavuus jakautuu, pohtii Peurala.

Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa pelastustoimea, varsinkin harvaan asutulla alueella pelastustoimen palvelutaso on muodostettu sopimuspalokuntien varaan. Paloasemien sijoittumisesta johtuu, että pinta-alasta 90 % maassamme, sopimuspalokuntalaisten miehittämät pelastusyksiköt ovat ensimmäinen pelastustoimen paikalle saapuva apu onnettomuustilanteissa.