Sorateiden syysmuokkauksiin ja kunnostuksiin sääolosuhteilla on merkittävä vaikutus (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Syksyn lumi-, räntä- sekä vesisateet ovat tuoneet haasteita sorateiden hoitoon, ja tienkäyttäjäpalautteita niiden huonosta kunnosta on tullut runsaasti. ELY-keskuksen vastuulla olevia sorateitä Keski- ja Itä-Suomessa on yhteensä noin 10 000 km, joka on noin 47 % koko alueen maantieverkosta. Alueen sorateiden hoito sisältyy 21 maanteiden hoitourakkaan, joissa sorateiden pituus vaihtelee noin 300 km:stä 730 km:iin.

Sorateiden pinnat pyritään syksyisin tasaamaan ja saattamaan oikeaan sivukaltevuuteen ennen talven tuloa. Toimenpiteen tavoitteena on estää syyssateiden aikana reikiintyneen ja urautuneen tienpinnan jäätyminen epätasaisena. Oikealla ajoituksella on kuitenkin suuri vaikutus sen onnistumiselle. Pitkittyvä talven tulo, sateinen sää ja monin paikoin käytettävissä olevan niukan rahoituksen vuoksi sorateille muodostunut korjausvelka vaikeuttavat niiden kunnostusta. – Soratiestöllä on monin paikoin puutteita kulutuskerroksien paksuuksissa ja poikkileikkaukset ovat levinneet muodottomiksi. Tällaisten teiden oikeaoppinen muokkaus sekä tasaus on vaikeaa. Varsinkin sateisilla säillä tasauksen yhteydessä ne liejuuntuvat helposti, reikiintyvät uudelleen nopeasti ja pintaan nousee ylisuuria kiviä, kertoo kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen. Pintakelirikkoa soratiestöllä esiintyy myös syksyisin, kun ilman lämpötila on matala ja kosteuspitoisuus suuri sekä veden haihtuminen tien pinnasta hyvin vähäistä. – Pahimmalta syyskelirikolta on vielä vältytty, mutta sääolosuhteilla on suuri merkitys raskaan liikenteen lisäksi sen muodostumiselle. Raskasta liikennettä olisi nyt syytä välttää mahdollisuuksien mukaan pehmenevillä sorateillä, Partanen toivoo. Tällä hetkellä syyskelirikon vuoksi painorajoitettuna (12 tn) alueella on maantie 16109 Jokijärvi-Rakola Pielaveden ja Tervon rajalla Pohjois-Savossa. Painorajoitettu alue on pituudeltaan noin 3,7 km. Urakoitsijoilta on sorateiden syysmuokkausten lisäksi edellytetty valmiutta nopeisiin toimiin sään muutostilanteissa. Soratiet pyritään pitämään liikennöitävässä kunnossa, huomioiden kuitenkin hoidettavan verkon laajuus sekä sääolosuhteet.

