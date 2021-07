Sortti-asemien kesäiset hittituotteet: ruohonleikkurit ja terassilaudat

Jaa

HSY:n Sortti-asemilla on vilkasta: asiakkaita virtaa sisälle tasaiseen tahtiin joka päivä, vaikka lomakausi on kuumimmillaan. Kesäisin korostuvat eri jätteet kuin muina vuodenaikoina.

- Erityisesti asiakkaat tuovat vanhoja ruohonleikureita ja terassilautoja. Tämä on tietysti selvää, kun juuri kesäisin niitä terasseja uusitaan ja nurmikkoja leikataan, toteaa HSY:n toimintovastaava Eetu Keinänen.

Bensakäyttöiset ruohonleikkurit kuuluvat metalliromunkeräykseen. Ne pitää tyhjentää öljyistä ja bensoista ennen asemalle tuontia. Öljyt ja bensat tulee laittaa vaarallisen jätteen keräykseen joko Sortti-asemilla tai vaarallisen jätteen kontteihin, joita on joidenkin huoltoasemien pihalla. Sähkökäyttöinen ruohonleikkuri sen sijaan kuuluu sähkölaitteiden keräyslavalle. Sen akku pitää poistaa omaan keräykseensä turvallisuussyistä.

Terassilautoja on monia erilaisia. Puiset, lämpökäsitellyt terassilaudat kuuluvat puujätteeseen, muovikomposiittilankut puolestaan palavaan sekajätteeseen. Kestopuulaudat eli painekyllästetty puu on vaarallista jätettä, joten lautoja ei saa laittaa kotipihan sekajäteastiaan, talkoolavoille tai käsittelemättömän puun joukkoon. Ne pitää tuoda Sortti-asemille omalle lavalleen, josta ne viedään asianmukaiseen käsittelyyn. Vastaanotto Sortti-asemilla on maksullista.

Myös kylmälaitteita, kuten pakastimia ja jääkaappeja, tuodaan runsaasti kesäisin. Niiden oikea osoite Sortti-asemalla on kylmälaitekontti.

- Toimitamme kaikki asiakkaiden tuomat materiaalit hyödynnettäväksi uusien tuotteiden raaka-aineena tai jätevoimalassa energiana, Keinänen kertoo.

Sortti-asemille tuotavat jätteet kannattaa maksaa jo etukäteen eSortti.fi-palvelussa. Tämä nopeuttaa käyntiä asemalla, kun ei tarvitse pysähtyä asioimaan infopisteessä. Jos haluaa jo kotona selvittää, mikä jäte kuuluu mihinkin jätteeseen, sen voi tarkistaa HSY:n Jäteoppaasta: hsy.fi/jateopas.