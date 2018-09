Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu 25.9.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 25.9. klo 16.15 alkaen. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa vaikeavammaisten ja ikääntyneiden kuljetuspalvelujen kilpailutusta sekä tilannekatsausta omaishoidon uusien myöntämisperusteiden vaikutuksista.

Kuljetuspalvelut kilpailutetaan

Lautakunnalle esitetään periaatteet, joilla kilpailutettaisiin matkapalvelun liikennöinti. Kilpailutuksella hankittaisiin liikennöitsijöiltä vaikeavammaisten ja ikääntyneiden asiakkaiden kuljetusten järjestämiseen tarvittavat palvelut.

Asiakkaiden kuljetuspyynnöt vastaanottaa ja välittää liikennöitsijöille Helsingin Matkapalvelu.

Lautakunnalle esitetään, että uudelle sopimuskaudelle hankittaisiin päiväaikaiseen liikennöintiin enintään 86 inva-autoa ja 32 henkilöautoa sekä tämän lisäksi merkittävästi kapasiteettia ruuhkatilanteisiin.

Lautakunnalle esitetään, että uudelle sopimuskaudelle hankittaisiin nykyistä enemmän invavarusteltuja autoja ja tarkennettaisiin vaatimuksia, joilla varmistettaisiin asiakkaiden turvallinen matkustaminen. Esimerkiksi kuljettajan tulee tarvittaessa tarjota asiakkaalle saattamisapua matkan alkaessa ja päättyessä. Lisäksi tultaisiin kiinnittämään huomiota kuljettajien riittävään ammatti- ja kielitaitoon.

Palvelu tulee kilpailuttaa, koska nykyinen suorahankintasopimus päättyy 31.3.2019. Palvelu esitetään kilpailutettavaksi kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen sopimus muuttuisi toistaiseksi voimassaolevaksi puolen vuoden irtisanomisajalla.

Lausunto tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä

Lautakunta antaa lausunnon tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä.

Lausuntoehdotuksessa todetaan, että mietinnössä esitetyt toimenpiteet ovat hyviä ja tarpeellisia tupakkalain tavoitteiden saavuttamiseksi. Tupakoimattomuus on tärkeimpiä asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tekijöitä. Erityisesti lasten ja nuorten suojaamista tupakan ja nikotiinin haitoilta tulee kaikin tavoin edistää.

Helsinki on vuosia määrätietoisesti edistänyt savuttomuutta. Asiaa edistettiin vuosia erillisellä Savuton Helsinki -ohjelmalla. Tupakointi onkin vähentynyt Helsingissä. Tupakointi ja nuuskan käyttö on Helsingin peruskouluissa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevilla muuta maata harvinaisempaa. Valitettavasti nuuskan käyttö on Helsingissäkin lisääntynyt.

Mietinnössä esitettyä tupakkalain muuttamista siten, että tupakkatuotteita, nikotiinivalmisteita ja nikotiinivalmisteita ei saa myydä, luovuttaa tai välittää alle 20-vuotiaille, pidetään kannatettavana. Muutoksen jälkeen ikäraja olisi yhdenmukainen väkevien alkoholijuomien myynnin ikärajan kanssa.

Hyvänä pidetään myös ehdotusta, että järjestöavustusten myöntämisen edellytyksenä pidettäisiin sitä, että avustusta saava liikunta- ja nuorisojärjestö sitoutuisi tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn.

Mietinnössä esitettyä tupakoinnin vierotuspalvelujen tarjoamista kaikilla palvelutasoilla pidetään tärkeänä. Myös mahdollisimman kattavaa tupakoinnin puheeksi ottoa sosiaali- ja terveyden asiakaskontakteissa on tärkeätä.

Tulevina vuosina mahdollisesti perustettaviin maakuntiin tulisi perustaa mietinnön ehdotuksen mukaisesti tupakasta vieroituksen yksiköitä. Helsingissä on toiminut vuodesta 2007 tupakkaklinikka, mikä on toiminut sekä vierotusyksikkönä että tupakasta vieroituksen asiantuntijatahona.

Lisäksi esitetään, että mietinnössä tarkennettaisiin vielä nuorten suosimien oleskelupaikkojen tupakointikieltoja.

Tilannekatsaus omaishoidontuen uusien myöntämisperusteiden vaikutuksista

Lautakunnalle esitellään sen pyytämä tilannekatsaus Helsingin uusien omaishoidon tuen myöntämisperusteiden vaikutuksista.

Lautakunta hyväksyi vuoden 2017 lopulla Helsinkiin uudet omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja edellytti, että sille tuodaan selvitys uusien myöntämisperusteiden toimivuudesta. Tilannekatsaus on luettavissa lautakunnan esityslistalta.

Tässä yhteydessä lautakunnalle esitetään, että kotiin palvelusetelillä tarjottavaa lomituspalvelua omaishoitajan loman ajaksi kehitettäisiin. Lautakunnalle esitetään, että jatkossa lomituspalvelua tarjottaisiin omaishoitajan tueksi nykyisen 2 - 3 kerran ja 6 tunnin jakson sijasta selvästi pidempinä jaksoina eli 2 - 3 kertaa 12 tuntia. Tämän arvioidaan lisäävän kustannuksia noin 1,8 miljoonaa euroa, jolloin koko vuoden lomituskustannukset olisivat yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa.

Helsingissä oli tammi-heinäkuun aikana 2018 yhteensä 3 567 omaishoidon sopimuksen tehnyttä omaishoitajaa. Vastaava määrä edellisenä vuotena oli 3 479.

