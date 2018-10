Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu 9.10.

Kysy chatissa – sosiaalineuvonta vastaa 17.9.2018 09:53 | Tiedote

Helsinkiläiset saavat sosiaalineuvontaa nyt myös chatin kautta. Chat-palvelu toimii verkossa sosiaalineuvonnan sivuilla ja sitä voi käyttää myös mobiililaitteella. Asiakas saa chatissa neuvontaa ja ohjausta tarvitsemistaan sosiaalipalveluista, esimerkiksi etuuksien tai tukien hakemisesta sekä myös muissa niihin liittyvissä kysymyksissä. Sosiaalineuvonnassa ammattilainen auttaa asiakasta hänen tilanteessaan ja ohjaa palveluissa tarvittaessa eteenpäin. Chatissa on mahdollisuus myös tunnistautumiseen, joten tarvittaessa voidaan käsitellä asiakkaan henkilökohtaisia asioita yleisen neuvonnan lisäksi. Chat on toiminnassa arkisin klo 9–14.30, paitsi tiistaisin klo 12–14.30 välisenä aikana. Myös sosiaalineuvonnan palvelupisteet palvelevat tuttuun tapaan. Sosiaalineuvonnan chat on osa Helsingin sähköisten palvelujen kehittämistä. Lisätietoja: Anri Viskari–Lojamo, johtava sosiaaliohjaaja puh. 09 3106 2625, anri.viskari-lojamo@hel.fi Chat osoitteessa: www.hel.fi/sosiaalineuvonta