Sosiaalihuollolla on velvollisuus varautua poikkeustilanteisiin

Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden on valvottava, että sosiaalihuollon asumisyksiköillä on laadittuna varautumissuunnitelma, joka on yhdistettävä kunnan omaan valmiussuunnitelmaan, ohjauskirjeessä todetaan.

Valmius- ja varautumissuunnittelun tarkoituksena on varmistaa yhteiskunnan toimintakyky ja väestön kannalta elintärkeiden toimintojen jatkuvuus kaikissa poikkeustilanteissa.

Asumisyksiköiden on arvioitava toimintaa uhkaavia mahdollisia riskejä ja laadittava valmius- ja varautumissuunnitelma, jossa on kuvattuna toimintamallit riskien toteutuessa. Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus saada hyvinvoinnin kannalta asianmukaista palvelua ja huolenpitoa kaikissa tilanteissa.

Aluehallintovirasto muistuttaa, että kunnalla ja kuntayhtymällä on järjestämisvelvollisuus ja vastuu varautumisvelvoitteesta myös ostettaessa palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta samalla tavalla, jos se tuottaisi palvelut omana toimintanaan julkisena asumisyksikkönä.

Liiteenä:

Pohjois-Suomen aluiehallintoviraston ohjauskirje 14.3.2022. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat PSAVI/430/2022