Sosiaalihuollon asiakasmitoitus kohtuullistettava sote-uudistuksessa

Sosiaalityön päivä: Sosiaalihuollon kriisi vaarantaa yhteiskuntarauhan 16.3.2021 06:00:00 EET | Tiedote

Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään tänään 16.3. jälleen pahenevan koronakriisin keskellä. Vuoden aikana ihmisten hätä on kasvanut niin Suomessa kuin globaalisti. Päättäjien ja median katseet ovat kuitenkin olleet tiukasti terveydenhuollon kantokyvyssä, vaikka sosiaalihuollon kantokyky on ylittynyt jo ennen pandemiaa. Samaan aikaan koronan ehkäisyä on tehty Suomessa puhtaasti terveyskulmasta, vaikka seuraukset näkyvät raskaasti koko yhteiskunnassa ja voimakkaimmin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien elämässä.