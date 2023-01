Sosiaaliturvakomitean esitys on askel kohti perustuloa

Komitean jäsen kansanedustaja Bella Forsgrén olisi ollut valmis laajempiin uudistuksiin sosiaaliturvassa, mutta pitää neuvottelutulosta hyvänä.

- Yksi perusturvaetuus olisi askel kohti perustuloa. Toivon, että seuraava hallitus toteuttaa uudistuksen kunnianhimoisesti sekä yhtenäistämällä että yhdistämällä etuuksia, toteaa Forsgrén.

Kulunut vaalikausi on osoittanut, että sosiaaliturvan uudistamisella on todella kiire. Kohtaamme yhteiskuntana entistä enemmän ennakoimattomia kriisejä. Korona ja Ukrainan sota ovat jo vaikuttaneet kriittisesti monien toimeentuloon. Tiedämme, että ilmastokriisin vaikutukset kolkuttelevat oven takana. Sosiaaliturvasta tulee rakentaa ihmisten muuttuvien tarpeiden mukana elävä. Perustulo on siis ajankohtaisempi kuin koskaan.

- Tulevalla kaudella meillä on myös käytössämme Sosiaaliturvakomitean laatimat kustannusneutraalit laskelmat perustulosta, kertoo Forsgrén.

Eriävä mielipide työkyvyttömyydestä

Forsgrén jätti komitean välimietintöön eriävän mielipiteen kohtaan, jossa esitetään mahdollisuuksia liittää työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyviin etuuksiin velvoitteita osallistua palveluihin

- Ymmärrän tarpeen kannustaa ihmisiä palveluiden piiriin, mutta en usko pakkoon tehokkaana työkyvyn edistäjänä. Nyt ensisijainen ongelma on se, että ihmiset eivät pääse palveluiden piiriin ylipäätään. Pakottamista tehokkaampaa ovat riittävät ja laadukkaat palvelut sekä toimivat palveluketjut, kertoo Forsgrén.

- Meille Vihreille olennainen arvo politiikassa on, että ihmisiin uskotaan ja luotetaan, korostaa Forsgrén.