SOSTE vaatii perusterveydenhuollon lääkäripalveluja maksuttomiksi ja maksukattojen yhdistämistä

Kauan odotettu asiakasmaksulainsäädännön uudistus on vihdoin käynnistymässä tänä keväänä. Koska maksut estävät hoitoon hakeutumista, SOSTE vaatii perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden säätämistä maksuttomiksi ja maksukattojen yhdistämistä palveluissa, lääkkeissä ja matkoissa. Lainsäädännön uudistamiseen varattua 45 miljoonaa euroa SOSTE pitää riittämättömänä.

Tällä hetkellä Suomessa on terveydenhuoltoon pääsyssä enemmän ongelmia kuin muissa Pohjoismaissa. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat ja pienituloiset jättävät tarvitsemiaan palveluja ja hoitoja hankkimatta korkeiden asiakasmaksujen ja lääkkeiden omavastuiden vuoksi.

Uudistus antaa mahdollisuuden korjata useita ongelmia terveydenhuollon palveluiden saatavuudessa Suomessa, ja suunnitelmissa on paljon myönteisiä vaikutuksia monien asiakkaiden tilanteeseen.

Maksukatot yhdistettävä

Tällä hetkellä palvelu- (683 €), matka- (300 €) ja lääkemaksukattojen (577 €) yhteenlaskettu vuotuinen maksukatto on 1560 €. SOSTE esittää, että yhteisen vuotuisen maksukaton taso tulee sitoa takuueläkkeen tasoon, joka vuonna 2020 on 835 €. Lisäksi maksukattojärjestelmää tulee kehittää siten, että kunnat seuraavat maksukertymää ja ilmoittavat asiakkaalle maksukaton täyttymisestä. Nykyään seurantavastuu on asiakkaalla.

SOSTE pitää hyvänä suunnitelmaa laajentaa maksukatto suun terveydenhuoltoon, tilapäiseen kotisairaanhoitoon ja kotisairaalahoitoon, terapioihin, tiettyihin etäpalveluihin ja toimeentulotuesta maksettuihin asiakasmaksuihin.

Terveyspalveluiden maksuttomuutta laajennettava

Perusterveydenhuollon hoitajakäyntien lisäksi myös lääkäripalvelut on säädettävä maksuttomiksi.

SOSTE esittää, että kotiin vietävä mielenterveys- ja päihdehoito ja etänä annettava avohoito olisivat myös maksuttomia. Lisäksi hoitoon liittyvät lääkärintodistukset ja -lausunnot sekä apuvälinepalveluihin sisältyvät toimenpiteet tulee olla kokonaisuudessaan maksuttomia.

Elämäntilanteen vaatiessa asiakasmaksut kohtuullistettava

SOSTE pitää hyvänä suunnitelmaa siitä, että huojentamisen ensisijaisuutta toimeentulotukeen korostetaan ja säädetään kunnan velvollisuudesta huolehtia siitä, että asiakas saa tiedon huojentamissääntelystä. SOSTE katsoo, että asetus ja käytännöt asiakasmaksujen perimättä jättämisestä ja alentamisesta on oltava selkeät, sitovat ja valtakunnallisesti yhteneväiset. Asiakasmaksujen kohtuullistamista tulee tarkastella samassa yhteydessä, kun asiakkaalle tehdään palvelusuunnitelmaa tai sitä tarkastetaan.

Velvoittavuuden sääntelyä tulee laajentaa koskemaan vähintään lyhytaikaisen laitoshoidon maksua. Se ehkäisisi lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevien pienituloisten ulosottoja ja vähentäisi toimeentulotuen tarvetta.

Palveluasumisen maksut yhtenäistettävä

SOSTE pitää hyvänä tavoitteena sitä, että pitkäaikaisten asumispalvelujen maksut kirjataan lakiin. Asumispalvelujen maksujen perusteiden on oltava yhdenmukaiset ja selkeät, eivätkä tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut saa ylittää laitoshoidon maksuja. Palveluasumisen maksuihin tulisi sisällyttää kaikki tarvittava hoito (lääkkeet, asuminen, palvelut, ym.) ja varmistaa, että ihmisillä jää riittävästi varoja muuhun elämiseen.