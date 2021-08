Sote-ammattilaisten kolmas rokotekierros tärkeä

Jaa

HUSissa toivotaan pikaista kansallista päätöstä kolmannen rokotekierroksen aloittamisesta ja sote-ammattilaisten sisällyttämistä ensivaiheessa rokotettavien joukkoon.

Suomen ensimmäiset koronarokotukset annettiin HUSin henkilökunnalle kahdeksan kuukautta sitten. Ensimmäisessä vaiheessa rokotettiin koronaviruspotilaita ja koronaepäilyjä hoitavaa henkilökuntaa. He saivat toiset rokoteannokset kolmen viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

HUS on ollut yhteydessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen ja tuonut esille sote-henkilökunnan kolmannen rokotekierroksen pikaisen aloittamisen tärkeyden rokotteiden saatavuuden sen salliessa. ”Ensivaiheessa rokotettu henkilökunta on edelleen ensilinjassa kohtaamassa koronaviruspotilaita ja -epäilyjä. Terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi ja riskiryhmien suojaamiseksi sote-henkilökunnan sisällyttäminen ensivaiheen rokotettaviin myös kolmannella rokotekierroksella on tärkeää”, sanoo vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä HUSista.

Koronavirusrokotteet ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi vaikean taudin ehkäisemissä niillä henkilöillä, jotka ovat alttiita vaikealle koronavirustaudille. ”Ensimmäisten rokotettavien joukossa olivat henkilökunnan lisäksi hoivakotien iäkkäät asukkaat, sairautensa vuoksi vaikealle taudille erittäin alttiit ja yli 80-vuotiaat. Myös heille kolmannet rokoteannokset ensimmäisten rokotettavien joukossa ovat tärkeitä”, toteaa Petäjä.

