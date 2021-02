Sote-uudistus tarvitaan, mutta koulupsykologit kuuluvat kouluun

Psykologin osaaminen hyödynnettävä koulukiusaamisen ehkäisyssä – opiskeluhuolto unohtui OKM:n toimenpideohjelmasta 5.2.2021 08:16:46 EET | Tiedote

Koulukiusaamisesta on paljon tutkimustietoa. Psykologeilla on paljon tutkittuja keinoja kiusaamisen ehkäisyyn, siihen puuttumiseen, tilanteiden ratkaisuun ja jälkihoitoon. Yhteisöllisen opiskeluhuollon keskeinen tavoite on juuri kiusaamiseen liittyvä työ, mutta se ei näy opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmassa.