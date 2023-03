Sotkamo Silver Oy:n rikastushiekka-allasalueen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä

Tavoitteena on arvioida nykytilaan verrattuna korkeamman malmituotantomäärän ja pidennetyn toiminta-ajan vaikutuksia. Hankevaihtoehdoissa tarkastellaan kahta vaihtoehtoista sijaintia rikastushiekka-altaan laajennusosalle. YVA-ohjelmassa esitetään myös vesistövaikutusten arviointia.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi alkaa arviointiohjelman laatimisella, joka on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnissa arviointimenettelyn järjestämisestä ja tarvittavista suunnitelmista.

Sotkamo Silver Oy:n hopeakaivos on ollut toiminnassa vuodesta 2019 lähtien. Alueella tuotetaan hopeaa ja kultaa sisältävää lyijyrikastetta sekä hopeaa sisältävää sinkkirikastetta. Lisäksi tuotteena saadaan pyriittirikastetta. Toimintaa ohjaavat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) vuosina 2013 ja 2020 myöntämät ympäristö- ja vesitalousluvat ja niihin myöhemmin tehdyt muutokset. Toiminnan laajentamiselle vuonna 2020 annettuun lupapäätökseen on haettu muutoksia, mutta laajentamistyöt on voitu käynnistää aloittamisluvan nojalla.

Arviointiohjelma on nähtävillä 21.3.–19.4.2023 sähköisesti osoitteessa: https://www.ymparisto.fi/sosirikastushiekkaYVA .

YVA-ohjelman paperiversioon voi tutustua kuulemisaikana Sotkamon kunnantalolla (Markkinatie 1) ja Kainuun ELY-keskuksen aulapalvelussa (Kalliokatu 4).

Hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään 29.3.2023 klo 18 alkaen Sotkamon kunnantalolla. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.