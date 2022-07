Sotkamon hopeakaivoksen rikastushiekka-allasalueen laajentamiseen sovelletaan YVA-menettelyä

Sotkamo Silver Oy suunnittelee kokonaan uuden rikastushiekka-altaan perustamista kaivosalueen sisälle. Uusi rikastushiekka-allas tulisi nykyisen rikastushiekka-altaan vieressä sijaitsevalla suo- ja metsämaalle sekä osittain nykyisten kaivostoimintojen päälle. Uusi rikastushiekka-allas vastaisi rakenteiltaan nykyistä rikastushiekka-allasta ja olisi kooltaan noin 30 hehtaaria.

Kainuun ELY-keskus on ratkaisussaan tarkastellut tapauskohtaisesti, onko uudella rikastushiekka-allasalueella sellaisia merkittäviä ympäristövaikutuksia, joihin tulee soveltaa YVA-menettelyä. Tarkastelussa on huomioitu suunnitellun allasalueen laajuus (30 ha) sekä vuosittain alueelle läjitettävän rikastushiekan määrä ja koostumus. Rikastushiekka luokittuisi ei vaaralliseksi, ei pysyväksi jätteeksi, jota määrällisesti läjitettäisiin useita satoja tuhansia tonneja.

Kainuun ELY-keskus on päätöksessään katsonut, että hankkeen todennäköisesti merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat rinnastettavissa kaatopaikkoihin, joihin läjitetään muuta kuin vaarallista jätettä. Lisäksi tarkastellessa hankkeen elinkaaren aikana todennäköisesti aiheutuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia, hanke on rinnastettavissa ympäristövaikutuksiltaan myös kaivoshankkeeseen tai sen muutokseen, jonka pinta-ala on yli 25 hehtaaria.

Kainuun ELY-keskus on harkinnassaan huomioinut nykyisen toiminnan lyhytaikaisuuden sekä siitä johtuvan epävarmuuden toiminnan pitkänajan kuluessa aiheutuviin vaikutuksiin. Elinkaarensa aikana hankkeella voi todennäköisesti olla merkittäviä vaikutuksia pohjavesiin, maaperään sekä vesistöihinpitkällä aikavälillä tarkasteltuna.Ympäristövaikutusten arvioinnissa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota pitkän ajan kuluessa muodostuviin ympäristövaikutuksiin ja niiden hallintaan.

Kuulutus on nähtävillä 1.7. – 8.8.2022 Kainuun ELY-keskuksen kuulutukset –verkkosivuilla. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta on nähtävillä Kainuun ELY-keskuksen YVA-hankkeiden päätöksissä ymparisto.fi -verkkosivuilla, missä se pysyy kuulemisajan päätyttyäkin.