Sovittelulla voidaan löytää ratkaisu naapureiden välisille kiistoille

KOVAn jäsenistö lähtenyt innolla mukaan energiansäästötalkoisiin 2.3.2023 06:45:00 EET | Tiedote

Euroopassa vallitseva energiakriisi on saanut suomalaiset kiinnittämään huomiota energian säästämiseen tavallista enemmän. Lokakuussa alkanut, valtakunnallinen Astetta alemmas -kampanja kannustaa säästämään energiaa arkisin teoin. Kampanjan tavoitteena on tasata sähkönkulutuksen huippuja ja saada suomalaisista kotitalouksista vähintään 95 prosenttia säästämään energiaa. Astetta alemmas -kampanja on lähtenyt hienosti käyntiin, ja nyt keväällä kampanjassa keskitytään erityisesti energiatehokkuuden pitkäkestoiseen parantamiseen.