Sparrausta kasvustrategiaan? Hae mukaan Bio- ja kiertotalouden Kasvupolulle

Bio- ja kiertotalouden Kasvupolulle haetaan mukaan rohkeita ja innovatiivisia bio- ja kiertotalouden toimialalla toimivia yrityksiä ikään katsomatta. Kasvupolku on suunnattu yrityksille, jotka hyödyntävät esimerkiksi uusia toimintatapoja tai teknologioita, tuottavat kestävän kehityksen ratkaisuja, uusia raaka-aineita hyödyntäviä tai ”value from waste” -ratkaisuja. Haku on auki 1.4.2020 asti.

Kasvupolulle valitut yritykset saavat kahdessa sparrauspäivässä asiantuntijoilta kahdenkeskisissä tapaamisissa apuja yrityksen kasvun haasteisiin. Kuva: Matias Ulfves/Kasvu Open

Bio- ja kiertotalouden Kasvupolulle valitaan 15 kasvuintoista yritystä. Yritykset valitsee Kasvupolun tuomaristo, joka koostuu Kasvupolun kumppaneiden edustajista. Tuomariston valintakriteerit ovat kaikilla Kasvu Openin Kasvupoluilla: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Bio- ja kiertotalouden Kasvupolun kumppanit ovat: VTT, Kemira, Plänet B ja Uusiouutiset. - Potentiaalin valjastaminen tarkoituksenmukaista käyttöä varten oli suurin Kasvu Openin matkassa herännyt oivallus. Kuitenkin kaikista kirkkain lamppu syttyi, kun ymmärsimme, että kaikkea ei tarvitse tehdä yksin, Dolean strateginen myyntijohtaja Ismo Sillanpää sanoo. Dolea voitti Kasvu Open kauden 2019 startup-yritysten sarjan. HAE MUKAAN BIO- JA KIERTOTALOUDEN KASVUPOLULLE! KASVUPOLUN VALINNAT Jokainen Kasvupolun tuomariston jäsen pisteyttää jokaisen hakijan asteikolla 1-10 arviointikriteereiden mukaan. Kasvupoluille valituista yrityksistä 75% pääsee mukaan pisteiden perusteella. Loppujen osalta tuomaristo tekee valinnat tuomariston yhteisten keskustelujen pohjalta. Sparrauspäivien päätteeksi tuomaristo valitsee kaksi potentiaalisinta yritystä Kasvu Open -finalistijoukkoon. Finalistijoukko kisaa Kasvu Openin voitosta Kasvu Open Karnevaalissa 28.-29.10.2020. KASVUPOLUN AIKATAULU Haku Bio- ja kiertotalouden Kasvupolulle on auki 1.4.2020 asti. Kasvupolulle valitut yritykset saavat kahdessa sparrauspäivässä asiantuntijoilta kahdenkeskisissä tapaamisissa apuja yrityksen kasvun haasteisiin. Ensimmäinen sparrauspäivä järjestetään 10.6.2020 ja toinen sparrauspäivä 18.8.2020. HAE MUKAAN BIO- JA KIERTOTALOUDEN KASVUPOLULLE! LISÄTIEDOT Kysy lisää Bio- ja kiertotalouden Kasvupolusta!

Liisa Arvassalo

+358 50 339 9691

liisa.arvassalo@kasvuopen.fi

