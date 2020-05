SSO avaa laajasti ravintoloita ja ABC-liikennemyymälöiden ravintolapalveluita

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO laajentaa 1.6. alkavalla viikolla suuren osan ravintoloistaan ja liikennemyymälöiden ravintoloista jälleen asiakaskäyttöön. Take away -palvelut pysyvät myös vahvasti tarjolla.

– Olemme helpottuneita ja innoissamme saadessamme avata jälleen ravintoloidemme ovet ja kutsua työntekijät takaisin töihin sekä päästessämme palvelemaan tärkeitä asiakkaitamme. Olemmekin jo kaivanneet asiakkaita, SSO:n matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Riitta-Leena Rossi kertoo.

– SSO:n ravintoloissa ja myös ABC-liikennemyymälöissä on olennaisen tärkeää, että meillä voidaan turvallisesti asioida. Palveleva henkilökunta huolehtii tehostetusti toimipaikan hygieniasta ja turvallisuutta edesauttavia toimenpiteitä on lisätty. Vastuullisesti yhdessä toimimalla mahdollistuu paluu kohti normaalia, toteaa Rossi.

Tehostetut turvallisuus- ja hygieniajärjestelyt mahdollistavat asioinnin ja työskentelyn toimipaikoissa. Asiakasmääriä rajoitetaan ja aukioloja sopeutetaan säännösten mukaisesti. Asiakaspöydät ja istumapaikat sijoitellaan riittävillä turvaväleillä ja lounas tarjoillaan annettuja ohjeita noudattaen. ABC-ruokamarketit ja take away jatkavat normaalisti toimintaansa siinä rinnalla, kun annokset voi nauttia jälleen myös paikan päällä. Ravintoloissa ja liikennemyymälöissä on esillä kattavasti infoa turvallisesta asioinnista.

– Supistetussa muodossa auki oleminen on vaatinut henkilökunnaltamme valtavasti joustavuutta ja sopeutumista uuteen tilanteeseen. Haluankin kiittää heitä tästä poikkeusajan hienosta hoitamisesta, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

Original Sokos Hotel Rikala on palvellut supistetuin aukioloajoin, mutta juhannuksen jälkeen se palvelee täysin uudistettuna myös viikonloppuisin.

Yhteistyötä ja uusia oppeja

COVID-19-koronaviruspandemian alussa suurin osa SSO:n matkailu- ja ravitsemiskaupan henkilökunnasta siirtyi työskentelemään marketkaupan toimipaikoissa ja samalla turvaamaan Salon seutukunnan ja läntisen Uudenmaan ruokahuoltoa. Kauppoihin jää yhä kesän ajaksi työskentelemään kymmeniä matkailu- ja ravitsemiskaupan ammattilaista.

− Henkilökuntamme hyppäsi uusiin työtehtäviin upean ennakkoluulottomasti ja sen lisäksi, että he ovat päässeet oppimaan uusia taitoja, ovat myös he pystyneet jakamaan omaa osaamistaan kaupan palveluissa, Rossi toteaa.

− Epätavalliset ajat ovat tiivistäneet yhteishenkeä koko SSO:ssa. Siinä missä aika on koetellut, on se myös opettanut entistä ketterämpiin toimintatapoihin ja uusiin tapoihin tehdä yhteistyötä yli toimialarajojen. Uskon, että myös tulevaisuudessa teemme entistä tiiviimpää yhteistyötä. On ollut hieno nähdä positiivisia viestejä henkilökunnaltamme, jotka ovat tutustuneet uusiin tehtäviin kaupan puolella ja jotka on myös ilolla otettu vastaan uusiin tehtäviin, Finér toteaa.

Avaamisen aikataulut

1.6.2020 avautuvat:

Antonio Lohja avaa take awayn lisäksi asiakaspaikat

Toasti Kauppakeskus Lohessa avaa asiakaspaikat

Rikala Bar & Grill avaa take awayn lisäksi asiakaspaikat

Kahvila Figaro

Presso Halikko

Kuulas Lohja

Rosso Nummela

Hesburger Prisma Lohja, Prisma Nummela ja Halikko avaavat take awayn lisäksi asiakaspaikat

ABC Lohja, Piihovi, Masuuni, Perniö ja SSO Liikennemyymälä Tytyri avaavat take awayn lisäksi asiakaspaikat

Myöhemmin ilmoitettavat avausajankohdat: