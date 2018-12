SSO:lta 10 000 euroa Laurea- ja Turun ammattikorkeakoulun koulutuksen kehittämiseen

Original Sokos Hotel Rikala ja Rikala Bar&Grill uudistuvat vuonna 2019 3.12.2018 14:07 | Tiedote

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n hallitus on tehnyt päätöksen Original Sokos Hotel Rikalan sekä Rikala Bar&Grillin uudistamisesta. Suunnittelu on vielä kalkkiviivoilla, mutta keskeinen sisältö on tehdä kiinteistöön tarvittavat peruskorjaukset sekä uusia hotellin ja ravintolan ilme. Remonttiin investoidaan 3 miljoonaa euroa.