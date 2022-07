SSO:lta uusi autopesula Tynninharjulle

SSO:lla on ennestään ABC CarWash -pesulat Halikon ja Nummelan Prismojen yhteydessä sekä Liikenneasema SSO Tytyrissä Lohjalla.

– Tarve lisäkapasiteetille Lohjalla on kova. Tytyrissä on vain yksi pesukone, joka ruuhkautuu vilkkaimpina pesupäivinä. Uutta pesulaa ovat toivoneet niin paikalliset asiakasomistajat kuin muutkin alueella liikkuvat asiakkaat. Myös autokauppamme voivat hyödyntää sen palvelua, toimialajohtaja Heikki Vottonen toteaa.

Maaperä ja ympäristö huomioiden

Autopesula tuodaan paikalle moduuleittain pesukoneet valmiiksi asennettuina. Sijainti pohjavesialueella arvokkaan Lohjan harjun läheisyydessä huomioidaan rakentamisessa ja toiminnassa monin tavoin.

– Pesulan alle asennetaan HDPE-suojakalvo. Pesuissa käytettävät aineet ovat viranomaismääräysten mukaisia ja ympäristöystävällisiä, liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola kertoo.

Yksikössä käytettävä sähköenergia on 100-prosenttisesti uusiutuvaa.

Maalipinnoille ystävälliset pehmoharjat palvelevat 24h

Läpiajettava halli on kaksiosainen ja varustettu kahdella nykyaikaisinta teknologiaa sisältävällä Tammermatic-automaattipesukoneella. Pesukoneissa on autojen maalipinnoille ystävälliset pehmoharjat.

Laadukkaat ABC CarWash -pesuohjelmat on suunniteltu kuhunkin vuodenaikaan parhaiten sopiviksi, ja vaihtoehtoja on kahden vahan premium-pesusta nopeaan peruspesuun. Kaikkiaan pesuohjelmia on seitsemän erilaista. Pesun voi maksaa kätevästi ABC-mobiililla tai maksuautomaattiin, ja siitä saa Bonusta. Pesuhalli on auki 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.