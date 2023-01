SSO:n kesätyöpaikat haettavana 26.2.2023 asti

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO työllistää kesällä 2023 noin 400 nuorta. Kaksi kolmannesta SSO:n kesäpesteistä on yli 18-vuotiaille ja tämän lisäksi tarjolla on noin sata S-Kesis -paikkaa 15–17-vuotiaille, joissa nuoret tutustuvat työelämään vähintään 2–4 viikon mittaisella jaksolla. Haku kesätöihin on käynnissä nyt.

–SSO on yksi toimialueensa suurimmista työllistäjistä. Erityisen paljon työllistämme nuoria ja tälläkin hetkellä palveluksessamme on yli 250 alle 25-vuotiasta. Myös ensi kesänä tarjoamme monipuolisia palvelualan tehtäviä SSO:ssa ja tuemme nuorten mahdollisuuksia kartuttaa työkokemusta ja päästä myöhemmin kiinni työelämään. Monet meillä nyt työskentelevistä ovat hyvän kesätyökokemuksen myötä saaneet kipinän lähteä opiskelemaan alaa ja hakeutuneet meille myöhemmin töihin, toteaa henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo. Valmentajat perehdyttämisen tukena SSO:n kesätöihin hakiessa ei tarvitse arkailla sitä, ettei osaa, sillä jokainen autetaan varmasti alkuun.

– Meillä kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin. Ykköstavoitteemme on tarjota nuorille myönteisiä työkokemuksia, joten panostamme vahvasti työntekijöidemme perehdyttämiseen. Huolehdimme, että kaikki perehdytetään huolella yritykseen, työympäristöön sekä työtehtäviin ja he pääsevät nopeasti osaksi toimipaikan hyvää työporukkaa, Somersalo kertoo. SSO:n marketkaupassa ja liikennemyymälöissä on neljä valmentajaa, joiden päätyönä on perehdyttää uudet työntekijät tehtäviinsä. Nämä valmentajat toimivat yksiköiden esimiesten tukena myös kesätyöntekijöiden perehdytyksissä. SSO:n kesätyöntekijöiden rekrytointi etenee useilla toimialoillamme eri tahtiin, mutta kesätyövalinnoista ilmoitetaan hakijoille viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Kesätyöntekijöille Suur-Seudun Osuuskaupan asiakasomistajuus SSO tarjoaa myös tänä vuonna täysi-ikäisille kesätyöntekijöille lahjaksi Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n jäsenyyden. Asiakasomistajana kesätyöntekijät saavat S-Etukortin ja voivat kerätä Bonuksia nykyiseen talouteen tai itselleen. Bonusta kertyy S-ryhmän ja yhteistyökumppaneidemme yli 2000 toimipaikasta mm. jokapäiväisistä hankinnoista, herkuttelusta, hemmottelusta, elämyksistä ja arjen palveluista. SSO:n kesätyöpaikkoihin voi hakea sunnuntaihin 26.2.2023 asti osoitteessa sso.fi/rekry Lisätiedot: Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo, p. 044 7705 175

