St1 ja Digita yhteistyöhön mobiiliverkkojen kehittämiseksi

Energiayhtiö St1 ja Digita ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Digita kartoittaa St1- ja Shell-huoltoasemaverkoston maa-alueiden sopivuutta telecom-tukiasemien sijoituspaikoiksi. St1:n verkostoon Suomessa kuuluu yhteensä yli 400 St1- ja Shell-asemaa ympäri maata.

5G:n myötä mobiiliverkkojen kautta käytettyjen palveluiden ja dataliikenteen määrä tulee entisestään kasvamaan. Tukiasemapaikkojen tarvetta lisää tulevaisuudessa kasvavan matkapuhelindatan lisäksi 5G-verkkojen käyttämät korkeammat taajuudet. St1 ja Digita selvittävätkin nyt, miten jakeluasemaverkoston maa-alueet sopivat mobiiliverkkojen täydentämiseen ja mahdollistaisivat vieläkin paremmat mobiilidatan käyttömahdollisuudet.



”Kahden brändin alla toimiva asemaverkostomme kattaa hyvin koko maan. Jakeluasemien sijainti liikenteen solmukohdissa mahdollistaa niiden monipuolisen roolin osana yhteiskuntaa”, linjaa St1 Oy:n verkostotoiminnoista vastaava myyntijohtaja Juha Vanninen.



”Olemme erittäin tyytyväisiä St1:n kanssa käynnistyvään yhteistyöhön. Merkittävänä riippumattomana digitaalisen infrastruktuurin tarjoajana haluamme kehittää ja tarjota asiakkaillemme heidän tarvitsemaansa infrastruktuuria ja näin myös omalta osaltamme auttaa mobiiliverkkojen kehittämistä Suomessa. St1:n asemaverkosto maamme pääteiden varrella täydentää varmasti olemassa olevia verkkoja”, kertoo Digitan operatiivinen johtaja Markus Ala-Hautala.



Lisätietoja:



St1 Oy, myyntijohtaja Juha Vanninen, p. 010 557 2139, juha.vanninen(a)st1.fi

Digita Oy, operatiivinen johtaja Markus Ala-Hautala, p. 040 054 9023, markus.ala-hautala(a)digita.fi

St1 Nordic Oy on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1300 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on 770 henkilöä. www.st1.com

Digita on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja sekä maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa, toimii antenniverkon maksu-tv-operaattorina, sekä kehittää tulevaisuuden broadcasting-palveluja. Digitan tietoliikennepalveluita ovat privaattiverkot, sisäpeittoratkaisut, tietoliikenteen kattopaikkojen hallintapalvelut sekä esineiden internet (IoT) ja konesalipalvelut. Palveluita tarjotaan mediayhtiöille, kuluttajille, matkapuhelinoperaattoreille, teollisuudelle, infrastruktuuriyhtiöille sekä kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. www.digita.fi