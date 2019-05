Stadin Suvivirsi lauletaan yhdessä Senaatintorilla

Stadin suvivirsi kajahtaa ilmoille helatorstain aattona keskiviikkona 29.5. kello 17 Senaatintorilla. Yhteislaulutapahtuman vetäjänä on upea Reeta Vestman ja artistivieraana SuomiLOVE -ohjelmasta tuttu Osmo Ikonen. Mukana jammailemassa on myös mahtava houseband, jota luotsaa Make Perttilä.

Stadin suvivirsi -yhteislaulukonsertti on Kirkon Ulkomaanavun ja Helsingin seurakuntayhtymän yhteistyössä järjestämä koko perheen yhteislaulutilaisuus. Tapahtuma on kaksikielinen, lauluja kuullaan ja lauletaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Perinteitä kunnioittaen tapahtumassa lauletaan Suvivirsi myös stadin slangiksi: 'Jo joutui armas aika' on saanut nimekseen slangiksi 'Jo pukkas glaiduu aikaa'.

Tänä vuonna yhdeksättä kertaa järjestettävä tapahtuma yhdistää hyvän tekemisen ja suomalaisille rakkaan yhteislaulun. Kesäisiä lauluja lauletaan Kirkon ulkomaanavun toimittamasta Suvilinnun laulut -kirjasesta. Tapahtumassa kerätään lahjoituksia Kirkon ulkomaanavun kautta Ugandan Bidibidin pakolaisasutusalueella elävien lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseksi.

Lasten koulunkäynti on katkennut monesta syystä: sodan, pakolaisuuden ja köyhyyden vuoksi. Monet lapset ja nuoret ovat kadottaneet tai menettäneet perheensä, eikä heillä ei ole varaa maksaa koulutukseen liittyviä kuluja. Kirkon Ulkomaanavun tuella oppilaat saavat turvallisen kouluympäristön, koulutarvikkeita ja ammattitaitoista opetusta sekä psykososiaalista tukea.

”Yhteislaulu on monelle suomalaiselle rakas yhteenkuuluvuutta luova perinne. Suvivirsi puolestaan on monelle merkki kesän alkamisesta ja kouluvuoden päättymisestä. Siksi onkin erityisen hienoa, että Stadin Suvivirsi -tapahtumalla tuetaan nimenomaan lasten ja nuorten koulutusta”, toteaa tapahtuman tuottaja Helsingin seurakuntayhtymän tapahtumakoordinaattori Laura Leipakka.

Edellisvuosien tapaan Stadin Suvivirsi -tapahtumaan on vapaa pääsy.

Suvivirsi-tapahtumia järjestetään seurakunnissa ympäri Suomen pitkin kevättä ja kesää. Kirkon Ulkomaanavun virallinen kolehtipyhä on Suvivirren sunnuntai 26.5. kaikissa suomen- ja ruotsinkielisissä seurakunnissa. Stadin Suvivirsi -yhteislaulutilaisuuden tapaan Suvivirren sunnuntain messuissa ja muissa Suvivirsi-tapahtumissa kerättävä kolehti ohjautuu Ugandan lasten ja nuorten koulutuksen tueksi.

Senaatintorilla on myös Stadin suvivirsi -tapahtumaa seuraavana päivänä ohjelmaa. Helsingin hiippakunnan 60-vuotisjuhlamessua vietetään Senaatintorilla helatorstaina 30.5. kello 12. Messussa saarnaa piispa Teemu Laajasalo, liturgina toimii tuomiorovasti Marja Heltelä. Musiikista vastaa Helsingin Poliisisoittokunta Sami Ruusuvuoren johdolla ja kuorot Helsingin hiippakunnan seurakunnista. Tapahtuma on kaikille avoin.

Sovinnon päivä-konsertti järjestetään niin ikään Senaatintorilla helatorstaina 30.5. kello 15. Konsertissa esiintyy muun muassa Marzi Nyman trio, Jukka Perko ja solisteina laulavat mm. Jukka Leppilampi ja Maria Ylipää. Konsertissa kuullaan myös puhetta sovinnosta. Konserttiin on vapaa pääsy. Järjestäjät: Sovinnon kansanliike, Kirkko Helsingissä ja Helsingin Diakonissalaitos.

Lisätietoja Stadin suvivirsi -tapahtumasta: Helsingin seurakuntayhtymän tapahtumakoordinaattori Laura Leipakka, laura.leipakka@evl.fi, 050 341 9919