StaffPointin Espanjan-yhtiön johtoon contact center- ja online -liiketoiminnassa kokenut Tiina Moberg

StaffPoint-konsernin Espanjan-yhtiön, StaffPoint S.L.U:n, operatiivisena johtajana on tammikuussa 2021 aloittanut BBA Tiina Moberg. Moberg johtaa operatiivisen toiminnan ohella myös Espanjan-yksikön palveluita. Hän myös vastaa toiminnon asiakkuuksista ja uusasiakasmyynnin edistämisestä yhdessä Suomen myyntiorganisaation kanssa.

Espanjan-yhtiön kasvujohteinen kehitys jatkuu



”Olemme tyytyväisiä saadessamme Mobergin kaltaisen osaajan jatkamaan Espanjan-yhtiömme kasvujohteista tietä”, toteaa StaffPoint-konsernin talousjohtaja Timo Leinonen, joka vastaa myös konsernin ulkomaan toiminnoista.



”Haemme voimakasta kasvua contact center- ja asiantuntijapalveluille. Mobergilla on pitkä kokemustausta call centerien ja asiakaspalveluyksiköiden tiiminveto- ja johtotehtävistä matkailu- ja teleoperaattorialoilla. Hän on myös kokenut digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäjä. Viime vuodet hän on työskennellyt start up -yrittäjänä sekä Espanjassa että Suomessa. Mobergin osaamisella on vahvaa synergiaa StaffPointin strategisten tavoitteiden kanssa”, Leinonen kertoo.



”Hienoa päästä rakentamaan askelmerkkejä seuraavalle tasolle”

Tiina Moberg on aloittanut työsarkansa energisenä ja innostuneena, millä asenteella hän yleensäkin suhtautuu prosessien ja työyhteisöiden luotsaamiseen.



”StaffPoint S.L.U. on ulkoistamispalveluiden vahva asiantuntija ja tuottaa asiakkailleen merkittävää lisäarvoa muuttuvassa toimintakentässä. Tunnen Espanjan markkinaympäristöä ja minulla on liiketoimintakokemusta myös työntekijöiden ja työnantajien kohtauttamisesta. On hienoa päästä rakentamaan yhtiön askelmerkkejä seuraavalle tasolle”, Tiina Moberg toteaa.