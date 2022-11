StaffPointin ja EK:n Työstä turvaa -hanke on Vuoden rekrytointiteko

StaffPoint-konserni on Suomen johtava henkilöstöpalvelualan yritys. Samasta konsernista asiakkaat saavat niin henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, strategisten HR-ratkaisuiden, valmennus- kuin työkykypalvelut. Toimialatuntemuksemme on vahvaa. Asiakkaitamme ovat niin pienet kuin suuret yritykset, valtionhallinto ja muut julkisen sektorin toimijat, kunnat ja kaupungit. Palvelumme on skaalattavissa globaaliksi kumppanimme Randstadin verkostoja hyödyntäen. Asiakkaidemme suositteluhalukkuus on 90,1 % (2022).

Liikevaihtoennusteemme vuodelle 2022 on n. 120 M€ ja työllistävä vaikutus 3800 henkilötyövuotta. StaffPointin palveluksessa on vuosittain noin 12 000 aktiivista työntekijää yli 200 tehtävänimikkeellä. Toimimme 10 paikkakunnalla Suomessa ja lisäksi palvelemme asiakkaitamme Espanjan Mijaksessa. Konserniimme kuuluu myös koulutusorganisaatio Spring House, ohjelmistoyhtiö Saima Soft Oy sekä Digi- ja ICT osaajien konsulttitoimisto Henrico Digital Oy.