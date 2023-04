Stalalle Red Dot Award: Product Design 2023 -palkinto

Stalan uusimmat kuvioidun ruostumattoman teräksen mallistot Trace ja Grid on palkittu Red Dot Award: Product Design 2023 -palkinnolla. Mallistot on suunniteltu yhteistyössä Gert Wingårdhin ja Matti Klenellin kanssa. Kansainvälinen raati myöntää arvostetun Red Dot -palkinnon tuotteille, jotka ovat muotoilultaan ylivertaisia.

Red Dotin kansainvälinen, alan ammattilaisista koostuva raati oli saanut arvioitavakseen tuotteita yrityksiltä ja muotoilustudioilta ympäri maailman. Useita päiviä kestäneen prosessin aikana kilpailuun ilmoitettujen tuotteiden suunnittelun laatu ja innovatiivisuus joutuivat perusteelliseen syyniin. Stalan voitto näin kovassa seurassa kertoo kuvioitujen ruostumattomien StalaTex-teräspintojen erityisestä laadusta.

Vain parhaimmat tuotteet saavat Red Dot Award: Product Design -palkinnon



Vuonna 2023 tuotteita arvioi 43 hengen raati, ja kilpailukategorioita oli kaikkiaan 51. Arviointiperusteina olivat tuotteiden sosio-kulttuuriset ulottuvuudet, käyttötarkoitus ja muotoilulliset ansiot sekä se, miten hyvin ne täyttivät hyvän muotoilun periaatteet. Osallistujia ei arvioitu suhteessa toisiinsa vaan itsenäisinä tuotteina.

Tänä vuonna kilpailussa oli osallistujia 60 maasta. Niin erilaisia kuin tuotteet keskenään olivatkin, muotoilu oli kaikissa poikkeuksellisen korkeatasoista. Sen totesi arvovaltainen, riippumattomista asiantuntijoista koostunut kansainvälinen raatikin.

”Red Dot Award: Product Design on ensimmäinen näin arvostettu palkinto Stalalle ja siksi todella merkityksellinen meille”, sanoo Stalan toimitusjohtaja Pasi Härkönen. ”Olen todella ylpeä koko tiimistä, jonka ansiosta tämän merkittävän tunnustuksen saimme. Saavutus on hieno – se kuvastaa Stalan muotoilufilosofiaa ja vahvistaa omistautuneen ja kovan työn kannattaneen. Se tuo meille varmasti kansainvälistä näkyvyyttä ja kasvattaa kiinnostusta vastuulliseen muotoiluun.”

StalaTex-laserteknologia mullistaa ruostumattoman teräksen käytön

StalaTex tuo teräkseen pehmeyttä. Laserkuvioidut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet on suunniteltu kestämään elämää. StalaTex‑kuosit eivät kulu kovassa käytössäkään, ja naarmuja ja likaa on hankalampi huomata kuvioidulta pinnalta. Palkittu StalaTex on vastuullisempaa kuvioitua ruostumatonta terästä.

Red Dot -palkitut Trace- ja Grid-mallistot sisältävät yhteensä 15 erilaista kuosia. Trace-mallisto on syntynyt yhteistyössä Gert Wingårdhin kanssa, ja Grid-mallisto puolestaan on luotu yhdessä Matti Klenellin kanssa. Molemmat ovat tunnettuja ruotsalaisia suunnittelijoita ja arkkitehteja.

Stala

Stala Oy on suomalainen muotoiluyritys, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia ratkaisuja funktionaalisiin kodin tiloihin. Osaamisemme ydinaluetta on ruostumattoman teräksen, skandinaavisen muotoilun ja käytännöllisyyden yhdistäminen. Valmistamme Lahden tehtaallamme tuotteita, joilla on Avainlippu- ja Design from Finland -merkit. StalaTex™-kuvioidut ruostumattomat teräspinnat on palkittu kansainvälisesti arvostetuilla palkinnoilla Green GOOD DESIGN ja Red Dot: Product Design. Stala on syyskuusta 2020 lähtien ollut osa Kovinoplastika Lož Groupia. www.stala.fi

Red Dot -muotoilupalkinto

Muotoilukentän monimuotoisuuden huomioiva Red Dot -palkinto jaetaan kolmessa palkintosarjassa: Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Brands & Communication Design ja Red Dot Award: Design Concept. Red Dot Award on yksi maailman suurimmista muotoilukilpailuista, ja siihen osallistuu vuosittain noin 20 000 tuotetta. Muotoilupalkinto jaettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1955, ja 1990-luvulla Red Dotin toimitusjohtaja, professori Peter Zec kehitti kilpailulle sen nimen ja brändin. Siitä lähtien Red Dot

-palkinto on ollut kansainvälisesti arvostettu ja tavoiteltu tunnustus erinomaisesta muotoilusta. Palkinnon saajat esitellään Red Dotin vuosikirjoissa, museoissa ja verkkosivuilla. www.red-dot.de