Staran lumensulatuskokeilussa positiivisia tuloksia

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara on testannut 15.2. alkaen Clewat Oy:n kanssa uudenlaista lumensulattamislaitetta Viikin lumenvastaanottopaikan läheisyydessä. Sähkökäyttöinen laite käyttää lumen sulatuksessa hyväkseen virtaavan veden voimaa ja meriveden lämpötilaa.

Kolmen viikon koekäytön jälkeen lunta on sulatettu yli 6 500 kuutiota eli noin 400 kuorma-autollista. Laite on käsitellyt parhaimmillaan jopa 100 lavallista lunta päivässä. Laitteen avulla lumesta on suodatettu noin 12 000 kiloa roskaa, josta suurin osa hiekkaa ja soraa. Isompien roskien lisäksi laite on kerännyt talteen myös mikromuovia. Roskan määrä ja koostumus analysoidaan tarkemmin kokeilun päätyttyä 30.3.

Parhaimmillaan sähkökäyttöinen laite on käyttänyt yhden kuorma-autokuorman lumen sulatukseen vain 10 kWh sähköä. Keskimäärin yhden lumikuorman kuljettaminen vastaanottopaikalle Helsingissä kuluttaa kuusinkertaisen määrän energiaa.

Staran kaupunkitekniikan ylläpidon tuotantopäällikkö Tero Koppinen on tyytyväinen kokeiluun ja siitä saatuihin ensimmäisiin tuloksiin.

- Jo nyt voimme sanoa, että tällaiset paikalliset lumenkäsittelyratkaisut säästävät sekä kustannuksia että ympäristöä. Jatkamme kokeiluja viimeistään ensi talvena testaamalla vastaavaa isompaa sulatuslaitetta.

Nyt menossa olevan kokeilun tavoitteena on löytää ratkaisuja lumen käsittelemiseen kaupunginosakohtaisesti ja lumen seassa olevan roskan poistamiseksi sekä vähentää lumen kuljetustarvetta Helsingissä.