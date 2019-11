Stiftelserna stärker ledarskapskompetensen inom konst- och kultursfären tillsammans med Aalto EE

Maailman 100 parhaan joukkoon arvioidun Aalto Executive MBA:n vahvuus on vaikuttavuudessa 18.11.2019 08:23:17 EET | Tiedote

Aalto-yliopisto on noussut kaikissa tärkeissä alakohtaisissa yliopistovertailuissa. Vastikään julkistetussa Times Higher Education -rankingin kauppa- ja taloustieteiden alan yliopistovertailussa Aalto nousi sijalle 54. Alle 50-vuotta sitten perustetuista yliopistoista 50 parasta listaava ”QS Top 50 under 50” piti Aalto-yliopiston yhdeksäntenä. Financial Times on arvostanut Aalto Executive MBA -ohjelman jälleen maailman sadan parhaimman joukkoon tuhansien verrokkien joukosta. Sijoitus oli tänä vuonna 92.