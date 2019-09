Stina Wikberg itsesääntelystä ja vastuullisuudesta vastaavaksi johtajaksi

Oikeustieteen kandidaatti Stina Wikberg on nimitetty Keskuskauppakamariin itsesääntelystä ja vastuullisuudesta vastaavaksi johtajaksi.

Wikberg siirtyy Keskuskauppakamariin Fondiasta, jossa hän on toiminut juridisten sisältöjen, palveluiden tuotteistamisen ja oikeudellisen muotoilun parissa. Wikbergillä on 16 vuoden kokemus juridisesta kustantamisesta ja digitaalisesta liiketoiminnasta Talentum Mediassa sekä Alma Talentissa. Lisäksi hän on toiminut Suomen Lain päätoimittajana vuosina 2008-2015 ja digitaalisista palveluista vastaavana johtajana vuosina 2015-2017.

"Keskuskauppakamarin asiantuntijat, palvelut ja ainutlaatuinen yhteiskunnallinen asema antavat mahdollisuuksia palvella yrityksiä tulevaisuudessa yhä uusilla tavoilla. Olen ylpeä ja innoissani saadessani olla mukana tekemässä tätä tulevaisuutta", Wikberg sanoo.

”Wikberg tuo mukanaan vahvaa osaamista pörssiyhtiöstä, asiantuntijatiedosta, palvelumuotoilusta ja kaupallistamisesta. Hänen kokemuksellaan voimme Keskuskauppakamarissa palvella jäseniämme, asiakkaitamme ja suomalaista yhteiskuntaa entistäkin paremmin”, iloitsee Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Wikberg aloittaa tehtävässään lokakuussa.