Stoppi näpistyksille ja vauhtia lasten taloustaidoille

Talous ja nuoret TAT tuo alakouluille virtuaalisen oppitunnin, jonka avulla lapset oppivat vastuullisina yhteiskunnan jäseninä toimimista sekä syventävät ymmärrystään omistajuudesta ja taloustaidoistaan. Mun elämä, mun vastuu -oppitunneilla alakoululaiset oivaltavat yksilön vastuun merkityksen yhteiskunnan toiminnalle.

Mun elämä, mun vastuu -oppitunnin tarkoituksena on auttaa lasta oivaltamaan, että meillä kaikilla on vastuumme yhteiskunnassa. TATin kumppaneina oppitunnin ja valtakunnallisen kiertueen toteutuksessa ovat Kaupan liitto, Rikoksentorjuntaneuvosto, oikeusministeriö, Opetushallitus ja Poliisi. Kampanjaa tukee joukko kaupan alan yrityksiä.

”Haluamme auttaa koululaisia ymmärtämään, että kaikki asiat ympärillämme ovat jonkun omaisuutta – verovaroin rakennetuista rakennuksista kauppiaan suklaapatukoihin. Tällä oivalluksella uskotaan olevan merkitystä muun muassa näpistysten ehkäisyyn”, sanoo Talous ja nuoret TATin työelämäasiantuntija Anna Nuorteva.



Näpistykset ja myymälävarkaudet ovat lisääntyneet viimeisen vuoden aikana merkittävästi. Niistä aiheutuu kaupoille vuosittain 550 miljoonan euron kustannukset. Lapsikin tietää, että toisen omaa ei saa ottaa, ja nyt tehdyn oppitunnin avulla autetaan alakoululaisia hoksaamaan, että kauppojen tavarat ovat jonkun omaisuutta.



”Myymäläturvallisuuden kehittäminen myymälävarkauksia ehkäisemällä on kaupan yrityksille tärkeää henkilöstön, asiakkaiden ja omaisuuden suojaamisen kannalta. Nyt käynnistyvällä koululaiskampanjalla haluamme toteuttaa myös rikoksentorjuntaneuvoston viimekeväisen työryhmän suosituksia. Kampanja on yksi myymäläturvallisuutta edistävistä toimenpiteistä ja esimerkki yhteistyön vahvistamisesta tärkeässä nuorille suuntautuvassa toiminnassa”, toteaa Mikko Koskinen, Kaupan liiton turvallisuusvaliokunnan puheenjohtaja ja SOK:n riskienhallinnan päällikkö.

Oppitunnit toteutetaan virtuaalisesti



Aiemmin Talous ja nuoret TAT on tehnyt talouden, työelämän ja yrittäjyyden teemoista oppitunteja yläkouluun sekä toiselle asteelle lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Nyt teemoja viedään myös nuoremmille oppijoille. Mun elämä, mun vastuu -virtuaalinen oppitunti on suunnattu alakoulun 4. ja 5. luokkalaisille eli ikäryhmälle, joka aloittaa yhteiskunnallisiin asioihin tutustumista yhteiskuntaopin tunneilla.



TATin tavoitteena on tavoittaa kaikki suomalaiset lapset.



”Virtuaalisen oppitunnin avulla pääsemme etäyhteyksin kaikkialle. Vastuuta käsitellään monipuolisesti talouden, työelämän ja yrittäjyyden kautta ja tarinat auttavat lapsia ymmärtämään teemoja konkreettisesti”, toteaa Nuorteva.



Opetussuunnitelman mukaan yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi.

Oppitunti toteutetaan yhteistyössä Kaupan liiton, Rikoksentorjuntaneuvoston, oikeusministeriön, Opetushallituksen ja Poliisin kanssa.



