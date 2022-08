Strategista ajattelua kulttuurialan toimintaan: Uudet joustavat opinnot luovien alojen toimijoille

Jyväskylän yliopisto mukaan Horisontti Eurooppa -ohjelmaan – Kohteena eurooppalaisen elokuvateollisuuden kilpailukyvyn tutkimus 16.8.2022 11:25:13 EEST | Tiedote

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos on mukana laajassa Reboot-hankkeessa, jolle Euroopan komissio on myöntänyt yli 3,8 miljoonan euron rahoituksen. Vuonna 2023 alkavaa kolmevuotista konsortiota johtaa Wienin yliopisto, ja Jyväskylän yliopisto on yksi hankkeen 12 partnerista.