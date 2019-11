STTK: Aktiivimallin työllisyysvaikutukset epäselvät, jatkossa panostukset palveluihin

STTK:n kysely: Puolet kokee työnsä kuormittavaksi - uhkaa työkykyä, työuria ja tuottavuutta 23.9.2019 06:00:00 EEST | Tiedote

STTK:n työn henkistä ja fyysistä kuormittavuutta selvittäneen kyselyn perusteella on syytä olla huolissaan erityisesti työn henkisestä kuormittavuudesta jasen vaikutuksista työkykyyn, työn tuottavuuteen, sairauspoissaoloihin ja työurien kestoon. - Väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heiketessä on välttämätöntä panostaa työelämän laatuun niin, että työkyky säilyy ja työurat pitenevät. Keskeistä tavoitteen toteutumisen kannalta on työn kuormituksen oikea mitoitus, johtaja Katarina Murto korostaa.