STTK: Aktiivimallista eroon, tilalle työttömyysturvajärjestelmän uudistus

Hyvinvointi-Suomi tarvitsee vahvan talouden, korkean työllisyysasteen ja paremman työelämän 13.5.2019 13:28:30 EEST | Tiedote

Suomeen ollaan synnyttämässä viiden puolueen enemmistöhallitusta. STTK:n hallituksen mielestä uuden hallituksen tärkein tehtävä on Suomen talouden vahvistaminen, työllisyyden parantaminen ja työelämän kehittäminen. - Suomen haasteet ovat samat riippumatta hallituksesta. Vahva talous ja myönteinen työllisyyskehitys ovat paras tae hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi koko Suomessa tilanteessa, jossa Suomi ikääntyy, työmarkkinoilta poistuu enemmän ihmisiä kuin sinne tulee ja lapsia syntyy vähän. Myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet on otettava vahvasti hallituksen listalle, puheenjohtaja Antti Palola painottaa. Hyvinvointivaltion turvaaminen edellyttää vahvaa veropohjaa ja nykyistä korkeampaa työllisyysastetta. - Verotusta on uudistettava niin, että tuloerojen kasvua hillitään. Työn verotuksen on tuettava työn tekemistä ja sen teettämistä. Pieni- ja keskituloisen työntekijän työn verotus ei saa kiristyä, jotta se ei muodostu osaamisen lisäämisen tai vaativampien työtehtävien vastaan