STTK: Eduskuntavaalit ovat myös työelämävaalit – käytä äänioikeuttasi

Tänään alkaa eduskuntavaalien ennakkoäänestys. Varsinainen vaalipäivä on 2. huhtikuuta. STTK:n mielestä eduskuntavaalit ovat palkansaajien ja työelämän kannalta mitä tärkeimmät.

─ Viime vuosien työelämän, sopimusjärjestelmän ja yhteiskunnan murrokset sekä kriisit haastavat meitä ennen näkemättömällä tavalla. On tärkeää, että saamme palkansaajien arkea ymmärtävän eduskunnan, puheenjohtaja Antti Palola toteaa.

Päättyvällä hallituskaudella on STTK:n mielestä tehty monia hyviä uudistuksia. Oppivelvollisuusiän nosto, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistus, vihreän siirtymän kirittäminen ja halu lisätä kansainvälistä rekrytointia tarvitsevat edelleen ansaitsemansa huomion ja resurssit.

─ Uudistusten toimeenpano on varmistettava. Kriisien jälkeen ihmiset haluavat ennen kaikkea jatkuvuutta ja varmuuden siitä, että arjessa pärjää jatkossakin. Tämä on tärkeää myös näiden asioiden parissa työskenteleville. Eduskunnan tehtävä on varmistaa asianmukaiset resurssit ja keskittyä toimeenpanossa myös henkilöstön hyvinvointiin, Palola painottaa.

STTK:n mielestä työelämää on jatkossakin kehitettävä kolmikantaisesti.

─ Edelleen on tekemistä esimerkiksi työehtosopimusjärjestelmän ja luottamusmiehen aseman vahvistamisessa, palkkatasa-arvon toteutumisessa, työikäisen väestön osaamisen päivitysmahdollisuuksissa, työn psykososiaaliselta kuormitukselta suojaamisessa sekä kansainvälisessä rekrytoinnissa. Sosiaaliturvaa ja eläkejärjestelmää on kehitettävä oikeudenmukaisesti työhön perustuen ja siihen kannustaen, mutta huomioiden myös heikoimmassa asemassa olevat sekä uudet työnteon muodot.



Suomessa työikäinen väestönosa pienenee.

─ Tarvitsemme keinoja varmistaa jaksaminen ja hyvinvointi työelämässä sekä huolehtia siitä, että työ houkuttelee tekijänsä.

STTK korostaa äänestämisen tärkeyttä ja kannustaa kaikkia palkansaajia käyttämään äänioikeuttaan eduskuntavaaleissa.

─ Tänään ennakkoäänestyksen alkaessa on hyvä miettiä, millaisen työelämän haluamme. Eduskuntavaalit ovat myös tärkeät ”työelämävaalit” ja oma ääni kannattaa ehdottomasti käyttää. Kriisit ovat osoittaneet, että avoin demokratia on Suomen vahvuus ja kantaa vaikeiden aikojen yli. Jokainen ääni on arvokas, Palola korostaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.