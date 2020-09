STTK haluaa vauhtia jatkuvan oppimisen uudistukseen

STTK odottaa ensi viikolla pidettävästä budjettiriihestä konkreettisia päätöksiä työikäisten osaamistason nostamiseksi. Osana käynnissä olevaa jatkuvan oppimisen parlamentaarista uudistusta työikäisten mahdollisuuksia osallistua koulutukseen on parannettava ja työelämän tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa lisättävä.



STTK korostaa, että osaajapula on ollut Suomessa yksi työllisyyden kasvun suurimpia hidasteita.

- Eikä ole mitään syytä olettaa, että tilanne helpottuisi tulevaisuudessa. Päinvastoin: koronaepidemia on kiihdyttänyt työelämän muutosta, kun digitalisaation mahdollisuuksia on otettu laajasti työpaikoilla käyttöön ja kansainvälinen rekrytointi on hidastunut, puheenjohtaja Antti Palola painottaa.

STTK painottaa osaamisen merkitystä työn tuottavuuden parantamisessa sekä työurien pidentämisessä.

- Alhainen syntyvyys, työikäisen väestön määrän pieneneminen ja väestön ikääntyminen aiheuttavat valtavan tarpeen saada jokaisen työpanos käyttöön. Suomessa koulutusmahdollisuudet kasautuvat heille, joilla on jo valmiiksi korkeaa osaamista ja valmiudet sen päivittämiseen.



Elpymisrahaston varoista vauhtia



EU:n elpymisrahaston varoista osa tulee käyttää ilmastonmuutoksen oikeudenmukaista siirtymää tukevalla tavalla. STTK esittää, että elpymisvaroja käytettäisiin jatkuvan oppimisen hankkeiden ja pilottien käynnistämiseen.



- Paras tapa luoda turvaa työelämän muutoksessa on suunnata varat työikäisen väestön osaamisen päivittämiseen. Ajantasainen osaaminen on työntekijän parasta muutosturvaa. Se luo uskoa tulevaisuuteen sekä vahvistaa motivaatiota ja osallisuuden tunnetta. Oppiminen on jokaisen ihmisen perustarve ja -oikeus, Palola toteaa.



EU-varoin voisi vauhdittaa erityisesti rakennemuutosaloilla työtä ja opiskelua yhdistävien koulutusmuotojen sekä osaamisen tunnistamisen ja -tunnistamisen väylien kehittämistä. Osaamiskartoituksien käyttöönotto työpaikoilla edistäisi osaamisvajeiden havaitsemista ja digitaitojen vahvistamista.



- Työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää tiivistä valmisteluyhteistyötä eri hallinnonalojen, työelämän osapuolten kuin koulutuksenjärjestäjienkin välillä.

