STTK kannattaa luottamusmiehen aseman vahvistamista lainsäädännöllä

Teollisuuden palkansaajat (TP) on julkaissut raportin luottamusmiehistä 2020-luvun työpaikoilla. Sen on laatinut oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja. Raportin perusteella luottamusmiesten yhteistyö työpaikoilla on sujuvaa ja toimenkuva paljon työehtosopimuksissa ja laissa säädettyä laajempi. Luottamusmies on työpaikan vastuunkantaja, tuki ja turva, jonka puoleen käännytään inhimillisen elämän monenlaisissa ongelmakohdissa.

Luottamusmiesten aseman vahvistamista lainsäädännöllä pidetään kuitenkin tärkeänä. Raportin pohjaksi laadittuun kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä 57 prosenttia oli sitä mieltä, että luottamusmiehen valinnasta pitäisi Suomessa säätää lailla

─ Myös STTK kannattaa luottamusmiesten aseman vahvistamista lakisääteisesti, johtaja Minna Ahtiainen tiivistää.

Sopimusjärjestelmä on hajautunut, ja raportti pohtii sen myötä luottamusmiehen aseman muutosta. Tulevaisuudessa luottamusmiehillä voi olla valvottavanaan entistä enemmän yksilöllisiä ja työpaikkakohtaisia määräyksiä.

─ Siksi on tärkeää, että työpaikkatasolla solmittavien työehtosopimusten lisääntyminen otetaan huomioon luottamusmieskoulutuksissa ja luottamusmiehen toimintaedellytysten tukemisessa. Oma liitto on tässä tärkein toimija.



Yhteistyö luottamusmiesten ja työnantajien välillä edellyttää avoimuutta ja kompromisseja, joita tehdään puolin ja toisin.

─ Tästä kumpuaa osapuolten välinen keskinäinen luottamus, joka kantaa erimielisistä asioista neuvoteltaessa aina paikalliseen sopimiseen saakka.



STTK:n aiemmin viime syksynä toteuttamassa kansalaiskyselyssä kysyttiin myös kansalaisten näkemyksiä luottamusmiehen asemasta. 76 prosenttia vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että luottamusmiehen asemaa työntekijän oikeuksien valvojana on parannettava.

- Kyselyn tulokset vahvistavat TP:n raportissa piirtyvää kuvaa luottamusmiehistä työpaikan vastuunkantajina, Minna Ahtiainen toteaa.