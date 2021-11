STTK Naisten palkkapäivänä: Samasta ja samanarvoisesta työstä maksettava sama palkka

Sukupuolten välinen palkkaero on vuosien ja vuosikymmenten kuluessa pysynyt sitkeästi lähes ennallaan, vaikka tasa-arvoinen palkkaus on perus- ja ihmisoikeus. Naisten selvästi kohonnut koulutustasokaan ei ole palkkatasa-arvoa juurikaan lisännyt. Tähän työelämän sitkeään ongelmaan on edelleen puututtava tehokkaammin ja vaikuttavammin.

- Palkkaeron taustalla on monia syitä ja eron kaventaminen vaatii useita samanaikaisia keinoja. Niitä ovat muun muassa palkka-avoimuus, työmarkkinasopimusjärjestelmän tuottamat paremmat ja tasa-arvoa edistävät palkat ja työehdot, palkkausjärjestelmien ja tasa-arvosuunnitelmien kehittäminen, ammattisegregaation lieventäminen ja perhevapaiden tasaisempi jakautuminen, STTK:n Anja Lahermaa muistuttaa.

STTK vaatii, että samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka. Hyvinkin erilaiset työt voivat olla vaativuudeltaan samanarvoisia ja sen selvittämiseksi töiden välillä on tehtävä vaativuuden arviointi. Arvioinnin on perustuttava todellisiin työtehtäviin ja niiden työntekijälleen asettamiin vaatimuksiin. Arviointi on tehtävä työnantajan ja henkilöstönedustajan yhteistyönä, ja sen lopputuloksesta on käytävä ilmi, ovatko arvioidut työt yhtä vaativia.



- Ja jos ovat, silloin niistä on maksettava sama palkka, Lahermaa tiivistää.



STTK korostaa, että jos ei pystytä varmistamaan, että saman työn lisäksi myös samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka, palkkatasa-arvo ei tule toteutumaan.

STTK aloitti vuosittain vietettävän Naisten palkkapäivän vieton vuonna 2011 tavoitteenaan havainnollistaa ja konkretisoida naisten ja miesten välistä palkkaeroa. Naisten palkkapäivä lasketaan Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin toisen neljänneksen tietojen perusteella. Sukupuolten välisen palkkaeron perusteella selviää, milloin naisten palkanmaksu kunakin vuonna kuvaannollisesti päättyy.

Lisätietoja STTK:ssa: Anja Lahermaa, puh: 040 828 6845.