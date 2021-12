STTK-Opiskelijat: Nuorten mielenterveyteen panostettava kiireellisesti

Koronan on useissa kansainvälisissä tutkimuksissa todettu koetelleen yleisesti etenkin opiskelijoita ja nuoria. Tällöin esille on nostettu myös voimakas tarve panostaa nuorten mielenterveyspalveluihin.

Koronapandemian aiheuttama velka mielenterveyspalveluille vaatii STTK-Opiskelijoiden mielestä määrätietoista palveluiden kehittämistä, jotta korkeakouluopiskelijoiden työkyky voidaan ylläpitää myös jatkossa.

– Tämän vuoden alusta ammattikorkeakouluopiskelijat liittyivät YTHS-palveluiden piiriin, mikä on osaltaan ruuhkauttanut opiskelijoiden terveyspalveluita. Erityisesti hammashoidon ja mielenterveyspalveluiden saatavuus venyy pitkälle tulevaisuuteen, puheenjohtaja Markus Wright harmittelee.



Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut YTHS-valtionavustusta 4,2 miljoonaa euroa vuoden 2022 kuluihin, mutta lisärahalle olisi tarve.

– Olisi erittäin tärkeää rahoituksella varmistaa opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen saatavuus pitkäjänteisesti. Koronan aikana on syntynyt hoitovelkaa, jonka pois hoitaminen olisi nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeää, Wright korostaa.

Nuorille ja opiskelijoille helposti saavutettavat, matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä. Pitkä odottaminen hoidon aloittamiseksi vain lisää ongelmia.

– Esimerkiksi terapiatakuun kaltainen nopean hoidon takuu olisi tarpeellinen myös muualla kuin isoimmissa kaupungeissa, Wright muistuttaa.

Wright jatkaa opiskelijoiden puheenjohtajana

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajana jatkaa Markus Wright (ent. Kutvonen), joka on Tehyn jäsen. Uusiksi varapuheenjohtajiksi on valittu Roosa Hyppölä (Tehy) sekä Sonja Tikkanen (Pro).

Roosa Hyppölä on 23-vuotias ensihoitajaopiskelija Helsingistä. 28-vuotias Sonja Tikkanen opiskelee Helsingin Haaga-Heliassa liiketalouden tradenomiksi.