STTK-Opiskelijat: Yhteistyöllä kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa ja vastuullista markkinataloutta

STTK-Opiskelijat vaativat Suomen hallitukselta ja työmarkkinatoimijoilta yhteistä keskustelua ilmastopolitiikasta. Hiilineutraalisuuteen pyrkiminen on jokaisen tehtävä ja turhasta vastakkainasettelusta on luovuttava.



- Jos haluamme tehdä aitoa ja jokaisen sukupolven huomioivaa politiikkaa, ilmastoasiat ja hiilineutraalisuus on otettava kärkitavoitteiksi. Kuolleella maapallolla ei ole työpaikkoja. Tämän hetken päätökset ilmaston ja ympäristön suhteen näkyvät tulevaisuuden sukupolville konkreettisesti, STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Saana Simonen muistuttaa.



Vastuulliseen markkinatalouteen sisältyy ajatus yhteiskunnan yhteisvastuusta. STTK-Opiskelijoiden mielestä yhteinen vastuu liittyy kaikkiin suuriin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseen tai eriarvoisuuden torjumiseen.



- Puolueiden ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden on kyettävä esittämään uskottavia ja kestäviä vaihtoehtoja niin maapallon kuin hyvinvointivaltion säilyttämiseksi. Ilmastonmuutos on parhaiten torjuttavissa, kun siihen liittyvät valinnat ja vaihtoehdot koetaan oikeudenmukaisiksi ja työelämässä huolehditaan eri työntekijäryhmien hyvinvoinnista ja turvasta, Simonen jatkaa.



STTK-Opiskelijoiden valintakokous teki myös henkilövalintoja ensi vuodelle. Puheenjohtajana jatkaa Saana Simonen. Varapuheenjohtajiksi valittiin Toni Valta ja Minna Törnvall. Toni Valta edustaa Meijerialan ammattilaiset MVL:toa ja opiskelee elintarvikealan perustutkintoa Hämeenlinnan ammatti-instituutissa. Minna Törnvall edustaa Toimihenkilöliitto ERTOa ja opiskelee merkonomiksi Omnian ammattiopistossa Espoossa.



Uusien toimijoiden kausi alkaa 1. tammikuuta 2020.