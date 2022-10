STTK: Palkansaajien ostovoima on turvattava

STTK:n hallituksen kokouksessa ja syysseminaarissa Kirkkonummella kasvava huoli kohdistui palkansaajien reaaliansioihin, joiden arvellaan tänä vuonna supistuvan noin neljä prosenttia.



Tutkimuslaitos Laboren tuoreen selvityksen perusteella kaikkien ostovoima supistuu tänä vuonna, mutta vain toimihenkilöperheissä sama linja jatkuu myös ensi vuonna. Kuluttajaliitto puolestaan on todennut, että viidennes kotitalouksista ei kestä minkäänlaista elinkustannusten nousua.

─ Sähkön ja elintarvikkeiden kallistuminen rasittavat kotitalouksia ja moninkertaistavat menoja. Korkean inflaation oloissa ostovoima on suorastaan romahtanut. Huoli toimeentulosta on monissa perheissä täyttä totta, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

Yritysten palkanmaksuvara on hyvä, mutta palkansaajien siivu yritysten kasvaneesta kakusta selkeästi pienentynyt.

─ Ensi vuoden palkankorotusten on oltava korkeammat kuin mitä tälle vuodelle neuvoteltiin. Kun koronakriisin alussa tuettiin yritysten kilpailukykyä, nyt on vuoro tukea palkansaajien ostovoimaa. STTK:n liitot eivät hyväksy numerottomia palkankorotuksia, sillä se tekee kotitalouksien talouden suunnittelun mahdottomaksi. Nyt olisi syytä pohtia myös indeksiehdon käyttöä, Palola toteaa.

Kukaan ei varmuudella pysty sanomaan, miten kauan epävakaa maailmantilanne ja Euroopassa käytävä sota heijastuvat Suomen talouteen. Kansalaisten sietokykyä koetellaan joka tapauksessa pitkään.

─ Jatkuva huoli omasta ja läheisten toimeentulosta on kuluttavaa. Lähestyvien eduskuntavaalien alla on kuitenkin syytä painottaa, että monimutkaisiin ongelmiin ei ole helppoja ratkaisuja eikä populismi auta. Suomi tarvitsee yhteistyötä sekä vakaata, johdonmukaista ja toivoa luovaa politiikkaa nyt ja vastedes.



